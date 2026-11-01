Hongkongis toimuvad Draakon-klassi maailmameistrivõistlused on jõudnud poole peale. Kolmanda võistluspäeva järel tõusis Eesti jaht TIAMAT 78 jahi konkurentsis 20. kohale, GUSTL XL jätkab 22. kohal.

Kolmapäeval peeti üks võistlussõit. TIAMAT, mille meeskonda kuuluvad Kristian Allikmaa, Alar Volmer ja Kaarel Kruusmägi, lõpetas sõidu 21. kohal ning parandas üldarvestuses oma positsiooni ühe koha võrra. Viie sõiduga on meeskond kogunud 106 punkti, seni on parimaks tulemuseks teises sõidus saavutatud kümnes koht.

GUSTL XL-i meeskond koosseisus Rene Treifeldt, Eero Pank ja Mihkel Kosk lõpetas viienda sõidu 27. kohal ning jätkab üldarvestuses 121 punktiga 22. positsioonil. Kolme võistlusprotokollis puidust Draakonina tähistatud jahi seas on GUSTL XL paremuselt teine, jäädes alla Suurbritannia jahile BLUEBOTTLE ning edestades Hollandi jahti COBWEB.

Viienda võistlussõidu võitis hollandlase Marc Bleesi juhitud LADY IN RED. MM-i üldliidrina jätkab valitseva maailmameistri Andy Beadsworthi juhitud Türgi jaht PROVEZZA DRAGON 21 punktiga. Teisel kohal on Suurbritannia LOUISE RACING 28 ning kolmandal Šveitsi GINKGO RACING 35 punktiga.

Kümnest planeeritud võistlussõidust on peetud viis ning seni lähevad arvesse kõik sõidutulemused.

Neljapäeval on kavas puhkepäev, võistlussõidud jätkuvad reedel. Maailmameistrid selguvad pühapäeval, 29. novembril.

Võistluste ametlik koduleht: https://www.dragonworld2027.com/

Tulemused: https://www.rhkyc.org.hk/storage/app/media/Sailing/result/Dragon/Special%20Events/2027DragonWorldResults.htm