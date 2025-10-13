Ilm:
Eesti Jahtklubide Liit

Traditsiooniline Kaunases peetav „Rudens Vejas“ regatt eestlastele edukas
06.10.2025

Oktoobri esimesel nädalavahetusel peeti Leedus Kaunase veehoidlal tavapärane hooaega lõpetav svertpaatide regatt „Rudens Vejas“. Eestist osales võistlusel hulk noori purjetajaid Optimist-, ILCA 4- ja ILCA 6-klassis. 34. korda peetav regatt tõi kokku sportlasi Eestist, Lätist, Leedust ja Ukrainast.

Kõige suurem osavõtt oli Optimist-klassis, kus Eestit esindas 12 sportlast ja stardis oli enam kui 80 purjetajat.

U16 ja U12 üldarvestuses saavutas parima tulemuse Saaremaa Sailing Academy noor talent Robert Matt, kes lõpetas võistluse hõbemedaliga. Samas arvestuses mahtus esiviisikusse veel neljanda koha saavutanud Kalevi Jahtklubi sportlane Tormi Villiam Kütt. U16 tüdrukute arvestuses sõitsid esikümnesse kaks Pärnu Jahtklubi sportlast – Elisabeth Veenpere(5. koht) ja Mari Uudam (7. koht).

U12 arvestuses tõi Eestile hõbemedali Pärnu Jahtklubi andekas noorpurjetaja Vesse Uudam. Esikümnesse jõudis ka Kalevi Jahtklubi võistleja Tormi Tamm, kes lõpetas 7. kohal.
U10 arvestuses võistelnud George Alexander Subert saavutas 4. koha.

ILCA 4 paadiklassis, kus osalejaid oli kokku 27, võistles kaks Eesti sportlast. Head minekut näitas Kalevi Jahtklubi purjetaja Marlon Münt, kes kaheksast võistlussõidust kaks viimast võitis ja selle tulemusel pronksmedali kaela sai. Klubikaaslane Paula Tammemäe lõpetas üldarvestuses 10. kohal ja naiste arvestuses tubli 4. koha.

ILCA 6 klassis võistles Eestist ainult Brigitta Vilo, kes saavutas 15 osalejaga grupis üldarvestuses tugeva kolmanda koha ja naiste arvestuses võitis hõbemedali.

Kõik tulemused: https://manage2sail.com/et-EE/event/6a6e52f1-8456-4463-a68e-05387dcdb25c

Fotod: Vilmos Jonuškienės