Tugev algus Hyeres – Helenid viiendal, Millend kümnendal kohal

Prantsusmaal Hyères’is alanud 57. Semaine Olympique Française tõi kokku maailma parimad olümpiapurjetajad ning tähistab olulist verstaposti teel Los Angeles 2028 olümpiamängude suunas. Tegemist on ühe rahvusvahelise kalendri tähtsaima regatiga, mis kuulub mainekasse Sailing Grand Slam sarja.

Korraldajate sõnul on Hyères’i regatt koht, kuhu tuleb kokku kogu maailma paremik. Prantsusmaa Purjetamisliidu presidendi Jean-Luc Denéchau sõnul on tegemist võistlusega, kus iga meeter loeb ning kus sportlased soovivad näidata oma riigile, et nad on valmis võitlema olümpiakohtade nimel.

Tänavu osaleb regatil 705 purjetajat 59 riigist, kokku on stardis 547 alust ning võisteldakse kõigis kümnes olümpiaklassis. Hyères’i lahele on rajatud seitse võistlusala, kus ees ootavad taktikalised ja pingelised sõidud.

Eesti noored sportlased alustasid tugevalt.

Helen Pais ja Helen Ausman hoiavad 49erFX klassis 5. kohta. Eesti naiskond on näidanud head kiirust ja stabiilsust ning sõitnud senistes võistlussõitudes välja kohad 8., 1., 11., 1., 14. ja 17. Kahe sõiduvõiduga avaseerias kinnitasid nad kohta esiviisikus maailma tugevas konkurentsis.

Emma Viktoria Millend on iQFoil Women klassis 10. kohal. Millend alustas regatti suurepäraselt, lõpetades sõidud kohtadel 11., 3., 1. ja 1. Eesti noorsportlane on sellega tõusnud maailma paremiku sekka ning jätkab võistlust tugeval positsioonil.

Romi Safin – ILCA 6 klassis 67. koht

Tihon Zutskov – ILCA 7 klassis 120. koht

Hyères’i olümpianädalat peetakse üheks tähtsaimaks jõuprooviks olümpiatsüklis ning selle tulemused annavad selge ülevaate riikide valmisolekust järgmisteks suurvõistlusteks.

Võistlus jätkub nädala lõpuni.

