Ühepaatide karikasarja etapp Haral sai täna hoo sisse

Reedel alanud Hara regatt sai täna hoo sisse. Eile jättis tuulevaikus sportlased maaile. Tänane võistluspäev pakkus korraliku purjetamispäeva – merel puhus tuul valdavalt 6-8-sõlme. Optimistide rajal peeti neli võistlussõitu, suuremate, ehk Zoom8 ja ILCA 4 paadiklassides peeti kolm võistlussõitu.

Optimist U16 üldarvestuses juhib lätlane Otto Vilnis Reneslacis. Eestlastest on parimana teisel kohal Christofer Kasin ning kolmas on Raul Priks. Tüdrukute U16 arvestuses juhib Harriet Luure, kellele järgnevad Joanna Ojala ja Mari Uudam.

Optimist U12 arvestuses on liider Kaspar Kuhi-Thalfeldt, teine Alexander Hudson Kaerma ja kolmas Gustav Tein.

ILCA 4 U18 poiste arvestuses hoiab esikohta Tormi Villiam Kütt, teine on Mikk Bakler ja kolmas Tobias Kalle. Tüdrukute seas juhib Liise-Kärt Liiber, kellele järgnevad Sharon Peetrimäe ja lätlanna Elza Kristiana Reneslace. Sama kolmik on ka naiste arvestuse poodiumil.

Zoom8 U20 poiste arvestuses on esikolmikus Martin Matson, Kristofer Laast-Laas ja Hans Jürgen Adamson. Tüdrukute arvestust juhib Anna Altrov, teine on Miia Kubjas ja kolmas Katariina Matsulevitš.

Hara regatt lõpeb pühapäeval, mil selguvad Garmin Purjetamise Võistlussarja viienda etapi lõplikud paremusjärjestused.

VÕISTLUSE KODULEHT JA TULEMUSED: https://manage2sail.com/et-EE/event/hara2026#!/

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Foto: Tiit Aunaste