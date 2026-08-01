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Eesti Jahtklubide Liit

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Vaibunud tuul jättis Kalevi Jahtklubi meistrivõistluste avapäeval osa klasse sõiduta
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Vaibunud tuul jättis Kalevi Jahtklubi meistrivõistluste avapäeval osa klasse sõiduta

27.08.2026

Pirital algas Garmin Purjetamise Võistlussarja kuues etapp – Kalevi Jahtklubi Meistrivõistlused 2026. Avapäeval jõudis osa klasse pidada ühe võistlussõidu, kuid päeva jooksul vaibunud tuul ei võimaldanud ülejäänud klassidel tulemust kirja saada.

470 klassis alustasid regatti sõiduvõiduga Andrias Sepp ja Liise Väliste (PJK). Teisena lõpetasid Rael Natali Ets ja Jakob Sang (UKP) ning kolmandana Trinette Välisson ja Pärtel Orusalu (SMS).

RS Aero 5 klassis võttis avasõidu võidu tänavune Euroopa meistrivõistluste pronksmedalist Jorgen Kuivonen (HPS). Teisena lõpetas Jessika Jõesaar (HSS) ja kolmandana Johanna Süda (HSS).

RS Aero 6 klassis oli esimese sõidu kiireim Andres Rohtla (KJK), kellele järgnesid Liina Kolk (UKP) ja Rein Raud (KJK).

RS Aero 7 klassis võitis avasõidu Ants Haavel (HSS), teise koha sai Siim Maivel (AERO) ja kolmanda Cedric Sabul (UKP).

ILCA 7 klassis alustas sõiduvõiduga Evo Annus (ROPK), talle järgnesid Bo Aaron Kooser ja Rasmus Randmäe(mõlemad ROPK).

Teiste klasside purjetajatel avapäeval tulemust kirja saada ei õnnestunud, sest tuul vaikis ning rohkem sõite pidada ei saanud.

Kalevi Jahtklubi Meistrivõistlused kestavad 30. augustini. Tegemist on Garmin Purjetamise Võistlussarja kuuenda etapiga ning pärast Pirita regatti jääb tänavuses sarjas sõita veel kaks etappi. Regati raames selguvad mitmes klassis ka 2026. aasta Eesti meistrid.

Tulemused

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