𝗦𝗮𝗮𝗿𝗲𝗺𝗮𝗮 𝗦𝗮𝗶𝗹𝗶𝗻𝗴 𝗔𝗰𝗮𝗱𝗲𝗺𝘆 𝗻𝗼𝗼𝗿𝗺𝗲𝗵𝗲𝗱 𝘀𝗮𝗮𝘃𝘂𝘁𝗮𝘀𝗶𝗱 𝗿𝗮𝗵𝘃𝘂𝘀𝘃𝗮𝗵𝗲𝗹𝗶𝘀𝗲𝗹 𝗺𝗲𝗲𝘀𝗸𝗼𝗻𝗻𝗮𝘃𝗼̃𝗶𝘀𝘁𝗹𝘂𝘀𝗲𝗹 𝗵𝗼̃𝗯𝗲𝗱𝗮
19.08.2025

15.–17. augustini toimus Šveitsis Genfis Lac Lemanil Société Nautique de Genève korraldatud rahvusvaheline meeskonnavõistlus Optimist klassile.

Võistlusformaadi kohaselt purjetatakse neljastes tiimides – igas sõidus mindi vastamisi teise meeskonnaga, püüdes taktikalise sõidu ja tiheda koostööga vastane üle mängida. Kõikide tiimide omavahelised kohtumised kulmineerusid finaalidega.
 Kolme päeva jooksul said purjetajad kogeda väga pikki spordipäevi – esialgu tuli 6–8 tundi kannatlikult oodata tuule saabumist ja seejärel suuta ennast kokku võtta teravaks võidusõiduks .
Kohale olid tulnud võistkonnad paljudest riikidest – Türgist, Prantsusmaalt, Eestist, Leedust, Norrast, Šveitsist, aga ka nii kaugelt kui Iisraelist ja Omaanist. 
Saaremaa Sailing Academy meeskond koosseisus Jaco Putnik, Kiur Arro, Robert Matt ja Tobias Kalle saavutas tugevas konkurentsis teise koha, kaotades vaid finaalis Prantsusmaa esindusmeeskonnale.
„See oli väga huvitav kogemus, teistsugune kui tavapärased võistlused. Šveits jättis meile väga toreda mulje ning saime end proovile panna nii sportlikult kui ka vaimselt,“ ütlesid noored purjetajad pärast võistlust.

 Tulemused: https://www.manage2sail.com/en-US/event/IOTR25#!/results?classId=ad16c9cf-aec5-4420-9f44-c7825d0cbeb8