50 aastat Spinnakeri regatti – Eesti vanim noorte purjetamisregatt alustab juubelivõistlust

Margit Kangur / Eesti Optimist Klassi Liit

9.–12. juulini toimub Kalevi Jahtklubis Pirital 50. Spinnakeri regatt – Eesti üks pikima ajalooga ja mainekamaid noorte purjetamisvõistlusi, mille juured ulatuvad 1970. aastate olümpiaettevalmistustesse ning mis on viie aastakümne jooksul toonud purjetamise juurde tuhandeid noori. Juubeliregatile on registreerunud 126 Optimist-klassi noorpurjetajat kuuest riigist – Eestist, Lätist, Leedust, Soomest, Rootsist ja Norrast.

1977. aastal esmakordselt Harku järvel peetud Spinnakeri regatt sündis osana Tallinna ettevalmistustest 1980. aasta olümpiamängude purjeregatiks. Toonase Loomingulise Tootmiskoondise Eesti Reklaamfilm juurde loodud sporditoimetus Spinnaker ja ajaleht Noorte Hääl käivitasid noorte purjetamiskooli, mille eesmärk oli kasvatada uut põlvkonda purjetajaid.

Purjetamiskooli põhimõte oli lihtne ja omanäoline – talvel õpetati noori ehitama oma esimest Optimist-klassi purjekat ning suvel kutsuti neid juba valminud paatidega regatile võistlema. Esimene Spinnakeri regatt tõi 1977. aastal Harku järvele 55 noort purjetajat ning sellest kujunes kiiresti üks oodatumaid noorte purjetamisvõistlusi kogu toonases Nõukogude Liidus.

1988. aastal kolis regatt Tallinna lahele, kus see toimub tänaseni. Samast ajast korraldab võistlust Eesti Optimist Klassi Liit ning regati pikaajaline eestvedaja on Mart Meiel.

„Spinnakeri regatt on viiekümne aasta jooksul olnud tuhandete Eesti noorte esimene suur purjetamisvõistlus. Paljud tänased tipppurjetajad, treenerid ja kohtunikud on oma võistlusteed alustanud just siin. See juubel ei tähista ainult üht numbrit – see tähistab viiekümmet aastat järjepidevat tööd noorpurjetamise nimel,“ ütleb regati peakorraldaja Mart Meiel.

2007. aastal algas regati uus tõusuperiood tänu AS Lõhmus, Haavel & Viisemann toetusele ning järgneval kümnendil kujunes Spinnakerist üks Põhja-Euroopa suurimaid noorte purjetamisvõistlusi. Osalejate arv kasvas rekordilise 267 purjetajani ning regatt tõi Piritale noori sportlasi kogu Läänemere piirkonnast.

Tänavusel juubeliregatil võistlevad 2011. aastal või hiljem sündinud Optimist-klassi purjetajad. Kokku asub Tallinna lahel võistlema 126 noort kuuest Läänemere piirkonna riigist – Eestist, Lätist, Leedust, Soomest, Rootsist ja Norrast. Rahvusvaheline osavõtt kinnitab Spinnakeri jätkuvat tähtsust ühe olulisema noorte purjetamisvõistlusena Läänemere piirkonnas.

Võistlus algab neljapäeval, 9. juulil registreerimise ja avamisega Kalevi Jahtklubi sadamas. Nelja päeva jooksul on kavas kuni kaksteist võistlussõitu. Esimesed kaks päeva sõidetakse kvalifikatsioonisõidud, mille tulemuste põhjal jagatakse võistlejad viimaseks kaheks päevaks kuld- ja hõbefliitidesse.

Spinnakeri regatt on ühtlasi International Baltic Sea Trophy 2026 hooaja finaaletapp. Sarja kuuluvad Leedus peetav LOJKBA Cup, Läti Kuiviži Cup, Soome Helsinki DownTown Regatta ning sarja lõpetab traditsiooniliselt Tallinna lahel peetav Spinnakeri regatt.

Regati võistlussõidud peetakse nelja päeva jooksul Tallinna lahel ning pühapäeval, 12. juulil selguvad 50. Spinnakeri regati võitjad.

Viiskümmend aastat pärast esimese 55 osalejaga regati starti Harku järvel koguneb juubelivõistlusele enam kui kaks korda suurem rahvusvaheline noorpurjetajate seltskond, kinnitades, et Spinnaker on jätkuvalt üks olulisemaid noorte purjetamise traditsioone Eestis ja kogu Läänemere piirkonnas.

Regati ametlik teadetetahvel, ajakava ja tulemused on avaldatud Manage2Saili keskkonnas.

Võistluste ajakava

Neljapäev, 9. juuli

09.00–11.30 Registreerimine

12.30 Avatseremoonia

14.00 Võistlussõidud

Reede, 10. juuli

11.00 Võistlussõidud

Laupäev, 11. juuli

11.00 Võistlussõidud

Pühapäev, 12. juuli

11.00 Võistlussõidud

Autasustamine esimesel võimalusel pärast võistluste lõppu

Lisainfo:

Regati ametlik teadetetahvel: https://manage2sail.com/en-US/event/spinnaker2026#!/

Regati veebileht: https://kjk.ee/spinnaker2026/

Regati Facebook: https://www.facebook.com/Spinnaker.Regatt/

Regati ajalugu: https://puri.ee/uudised/viiskummend-aastat-spinnakeri-regatt-mis-sundis-olumpiaunistusest-ja-kasvatas-polvkondi/

Regati peakorraldaja: Mart Meiel, +372 506 6155, martmeiel@hotmail.com

Regati peasekretär: Margit Kangur, +372 516 2626, margitkangur@hotmail.com