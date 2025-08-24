Ilm:
Algasid Tallinna Jahtklubi karikavõistlused
Algasid Tallinna Jahtklubi karikavõistlused

23.08.2025

Reedel algab Lohusalus kolme päevane karikasarja etapp. 2001. aastal alguse saanud Tallinna Jahtklubi Karikavõistlused Lohusalus on kasvanud aasta-aastalt. Kui esimesel aastal võisteldi vaid kahes paadiklassis, siis alates 2005. aastast Eesti Karika võistlussarja kuuluval regatil on sadam alati olnud purjekaid ja purjetajaid täis. Suured avamere lained ja tugevad hoovused teevad Lohusalust väga erilise purjetamispaiga Tallinna Jahtklubi. Esimesel Esimesel päeval merele võistlema ei pääsenudki. Tuult ei olnud piisavalt. Täna kell 11.00 on plaanis päeva esimene stardisignaal. Loodame et tuleb ilus purjetamise ilm! Regatile on registreerunud 120 purjetajat Eestist ja Lätist purjekatel RS Feva, 29er, 49er, 470, ILCA 6, ILCA 7 ja RS Aero.

Regati võistlusinfo ja tulemused: https://manage2sail.com/et-EE/event/TJK2025#!/