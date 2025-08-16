Alpicair Kärdla Race 2025 algas tugevas tuules ja vihmasajus ent siiski edukalt

Täna algas Hiiumaal Kärdla sadamas ühepaatide paadiklassidele mõeldud Garmin Purjetamise Võistlussarja etapp – Alipcair Kärdla Race 2025. Kolmepäevasele regatile on kogunenud 154 sportlast, kes võistlevad Optimist, Zoom8 ja ILCA 4 paadiklassides Tareste lahe vetel.

Võistluse avatseremoonial tervitasid noori purjetajaid Jahtklubi Dago kommodoor Joonas Kiisler, regati direktor Romet Keskla, Hiiumaa vallavanem Hergo Tasuja ning Eesti Purjetamise Liidu juhatuse liige Kai Kallas. Kõnedest jäi kõlama kaks olulist mõtet: purjetajad on Hiiumaal alati oodatud ning Hiiumaa kui mereriik on sellise regati korraldamiseks igati sobiv paik.

Esimene võistlussignaal anti kell 15.00 ning sportlased pidid end proovile panema tugevas ja kohati keerutavas tuules ning hoovihmas. Kõik paadiklassid said kirja kolm võistlussõitu.

Optimist klass – põhikategooria (üldarvestus)

Esikoha saavutas Otto Vilnis Reneslācis (JSS Jurmala) 10 punktiga. Teiseks tuli Tobias Kalle (SSA) 15 punktiga ning kolmandaks Mikk Bakler (KJK) 21 punktiga.

Optimist – U16 tüdrukud

Päeva lõpetas liidrina Elza Kristiana Reneslāce (JSS Jurmala), kellel on koos 22 punkti. Teisel kohal on Liise-Kärt Liiber (PJK) 29 ja kolmandal kohal Mari Uudam (PJK) 30 punktiga.

Optimist – U12 tüdrukud

Esikoht kuulus Johanna Kuhi-Thalfeldtile (HJK), kelle tulemus oli 121 punkti. Teise koha sai Magda Matsulevitš (TJK) 127 punktiga ja kolmanda Liisa Elissaar (SSA) 146 punktiga.

Optimist – U12 üldarvestus

Tormi Tamm (Kalevi Jahtklubi) juhtis üldarvestust 87 punktiga. Järgnesid Silver Lumet (TJK) 90 punktiga ja Vesse Uudam (PJK) 97 punktiga.

Zoom 8 – U20 tüdrukud

Anna Altrov (UKP) lõpetas päeva kindla liidrina 6 punktiga. Teise koha sai Lisanna Kasenurm (PJK) 13 punktiga ning kolmanda Anni Kubjas (SMS) 18 punktiga.

Zoom 8 – U20 poisid

Parima tulemuse sõitis välja Leon Zolotarjov (UKP) 3 punktiga. Karl Iljas (TSJK) oli teine 13 punktiga ja kolmandaks tuli Toomas Pärenson (ROPK) 17 punktiga.

ILCA 4 – U18 tüdrukud ja naiste arvestus

Brigitta Vilo (KJK) oli avapäeva võitmatu, kogudes 8 punkti. Teise koha saavutas Susanna Maria Jõgi (TJK) 24 ja kolmanda Mirtel Mia Kaasik (ROPK) 42 punktiga.

ILCA 4 – U18 poisid

Alexander Eberle (ROPK) juhtis tugevat konkurentsi 7 punktiga. William Liiv (ROPK) järgnes kohe 8 punktiga ning Marlon Münt (KJK) lõpetas kolmandal kohal 13 punktiga.

Võistluspäev algab homme kell 11, kui merel kõlab esimene stardisignaal. Ilmaprognoos lubab küll päikeselisemat ilma, ent vaiksemat tuult – kuid mida päev tegelikult toob, selgub alles homme merel.

Fotod Tiit Aunaste GALERII

Tulemused: https://manage2sail.com/et-EE/event/kardlarace2025#!/