Amserv Toyota lühirajasõidud Garmin ORC avamerepurjetamise MMil Eesti jahtidele edukad

Sõiduvõidud noppisid CLEAN ENERGY ja CHERIE, üldkokkuvõttes SUGAR ja KATARIINA vastavalt teine ja neljas C klassis, ning OLYMPIC samuti neljas B klassis

Garmin ORC avamerepurjetamise maailmameistrivõistluste kolmandal, Amserv Toyota päeval, peeti kolm lühirajasõitu vastutuule-allatuule rajal, mille järel hakkab võistluse paremusjärjestus klasside kaupa juba välja kujunema. Peavõistlusjuht Sulis (Athanasios Papantoniou) kasutas täielikult ära soodsaid ilmaolusid – 8–10 sõlme puhunud läänetuult ja siledat merd – et läbi viia kolm võistlussõitu.

ORC klass C

Väiksemate jahitidega C-klassis asus MMi juhtima Rootsi võistkond GARMIN TEAM PRO4U (First 36.7 mod., Rootsi), mille roolis on Patrik Forsgren. Sama meeskond tuli 2021. aastal Tallinnas ORC mitteprofessionaalide maailmameistriks ning tänavusel MMil juhivad nad nii üldarvestuse kui ka Corinthian (mitteprofessionaalid) arvestuses tulemustega 2-2-1-1.

“Püüame lihtsalt hoida kogu asja lihtsana ja jätkata sama joont,” sõnas Patrik Forsgren. “Meil on suurepärane kooslus kogenud purjetajatest ja noortest talentidest Offshore Clinic programmist ning see kombinatsioon on seni hästi toiminud.”

Intervjuu GARMIN TEAM PRO4U-ga https://youtu.be/v4QMheUFuuY?si=YZOTmvdm1h_FKq9v

Neli punkti tagapool on pika avamereetapi võitnud Ott Kikkas’e SUGAR (Italia 9.98 F), roolis Sandro Montefusco, olles esimene arvukast Eesti jahtide rivist C-klassi tipus (lühirajasõitudes 4-2-3). Esikolmikusse mahub ka Rootsi CHEYENNE (Farr 30), kapten Anders Helmrichi juhtimisel.

Päeva üllatuse pakkus Alar Volmeri juhtimisel Eesti jahi CHERIE (First 35) võit esimeses lühirajasõidus – eriline ja emotsionaalne saavutus sellisel rahvusvahelisel tasemel.

“See on minu 55. hooaeg ja mul on pardal väga hea meeskond – kõik oleme erineva taustaga, aga teame, mida teeme,” ütles Alar Volmer. “Saime hea stardi, valisime õige poole, tegime õiged manõõvrid märgis ja liidrid tegid kuskil vea. Me finisheerides ei teadnudki kohe, et võitsime, kuigi eesotsas purjetasime – see oli tõesti meeldiv üllatus.”

Intervjuu Alar Volmeriga https://youtu.be/v4QMheUFuuY?si=YZOTmvdm1h_FKq9v

ORC klass B

Pärast avamereetapi võitu kinnitas Taani Jesper Radich meeskonnaga uhiuue XR41 FORMULA X pardal oma edu ka lühirajal, sõites lühirajasõitudes näilise kergusega välja kaks esikohta ja ühe teise koha ning asudes selge liidrina edetabeli etteotsa. Neli punkti tagapool on valitsev maailmameister WINDWHISPER44 (Grand Soleil 44P, Poola), millel kapteniks Marcin Sutkowski ning kolmandal kohal on samuti uus XR41 Taanist, DIXI 5 Erik Stannow juhtimisel.

“Me ei saa tempot maha lasta – nad on tugevad, aga ma ei usu, et nad on võitmatud,” ütles Aksel Magdahl jahilt WINDWHISPER44. “Peame keskenduma endale, purjetama oma sõitu ja võitlema nii poodiumi kui ka esikoha nimel.”

Parima Eesti jahina tõusis lühirajasõitude stabiilsete tulemustega (3-4-5) neljandale kohale ja parimaks Corinthian arvestuse tiimiks jaht OLYMPIC (X-41 mod.), mille roolis Tiit Vihul. Esikümnesse mahuvad veel kaheksandana Jaak Jõgi X-41 FORTE, üheksandana Ain Jalasto Italia 11.98 FANATIC 2 ja kümnendana Harles Liivi J-112E SHADOW.

ORC klass A

Kõige suuremate ja kiiremate jahtide seas võttis Rootsi RAN (Carkeek 40+) kapten Niklas Zennström juhtimisel pärast tagasihoidlikku avamereetappi kuuendat kohta, avameresõitudes kolmanda ja kaks esimest kohta ning kerkis sellega esimeseks. Vaid kahe punkti kaugusel on Poola jaht SCAMP THREE (HH 42) kapten Maciej Gnatowski juhtimisel, keda omakorda jälitab 2021.a MMil siin Tallinnas pronksi saanud Soome meeskond jahil MERCEDES BENZ (GP 42), roolis Jani Lehti.

“See oli meie jaoks suurepärane päev – väga head stardid, tugev strateegia ja taktika,” ütles Witold Karalow jahilt SCAMP THREE. “Ühes sõidus finišeerisime esimesena ka reaalajas, mis näitab, et kui hoogu hoiame, suudame siin igaühega võistelda.”

Päeva üks säravamaid tulemusi tuli Mati Sepa meeskonnalt jahil CLEAN ENERGY (E 44), kes võitis esimese lühirajasõidu, ning seitsmes ja kaheksas koht järgmistes kohtades annab hetkel kokku neljanda koha üldarvestuses. Parim tiim Corinthian-arvestuses on üldarevstuse kuuendal kohal olev Rootsi jaht MATADOR (Elliott 44 CR), kapten Jonas Granderi juhtimisel.

Tulemused: https://data.orc.org/public/WEV.dll?action=index&eventid=uxauu

Garmin ORC avamerepurjetamise maailmameistrivõistlustel on neljapäeval A. Le Coqi päev. Kell 13 jätkuvad lühirajasõidud ja prognoos ennustab kergemaid tuuli. Võistluskomitee eesmärk on teha kaks lühirajasõitu enne reedel kavas olevat rannikusõitu. Õhtul võõrustab Kalevi Jahtklubi pea 600 purjetajat MMi Purjetajate Peol ja peole annab regatikülas hoogu James Werts World Project kontsert.

ORC klass A

RAN (Carkeek 40+, SWE) – Niklas Zennström – 6-3-1-1 – 11 p SCAMP THREE (HH 42, POL) – Maciej Gnatowski – 1-6-2-4 – 13 p MERCEDES BENZ (GP 42, FIN) – Jani Lehti – 2-2-8-3 – 15 pts

Parim Corinthian – MATADOR (Elliott 44 CR, SWE) – Jonas Grander – 5-5-3-7 – 20 p

ORC klass B

FORMULA X (XR 41, DEN) – Jesper Radich – 1-1-1-2 – 5 pts WINDWHISPER44 (Grand Soleil 44P, POL) – Marcin Sutkowski – 4-2-2-1 – 9 p DIXI 5 (XR 41, DEN) – Erik Stannow – 2-4-7-3 – 16 p

Parim Corinthian – OLYMPIC (X-41 mod., EST) – Tiit Vihul – 12-3-4-5 – 24 p

ORC klass C

GARMIN TEAM PRO4U (First 36.7 mod., SWE) – Patrik Forsgren – 2-2-1-1 – 6 p SUGAR (Italia 9.98 F, EST) – Sandro Montefusco – 1-4-2-3 – 10 p CHEYENNE (Farr 30, SWE) – Anders Helmrich – 5-3-5-2 – 15 p

Parim Corinthian – GARMIN TEAM PRO4U (First 36.7 mod., SWE) – 2-2-1-1 – 6 p

Igal õhtul kell 20 saab Inspira TVs vaadata päevakokkuvõtet otse regatikülast Pirital, mille online ülekanne on saadaval ka Postimehe Purjetamise rubriigis.

https://sport.postimees.ee/8303584/jarelvaadatav-avamerepurjetamise-maailmameistrivoistluste-13-augusti-kokkuvote

Saatejuht on Eero Raun ja spetsialisti rollis assisteerib Kalev Vapper.

Garmin ORC avamerepurjetamise maailmameistrivõistluste korraldaja on Kalevi Jahtklubi koostöös TOP Tallinna Olümpiapurjespordikeskuse, Eesti Purjetamise Liidu ja Offshore Racing Congressiga.

MMi toetavad lisaks Garminile Jakari Marine, Tallinna linn, Kultuuriministeerium, SEB Eesti, Piletilevi PLG, Amserv, Pantaenius, Alter Marine, A. Le Coq, Liviko, Sportland Eesti, Telia Eesti, Coffee Address, Baltic Cruisers, GST Marine paadipood, SAR Tallinn. Vaata pikemalt toetajate kohta: https://www.orcworlds2025.com/sponsors

MMi programm: https://www.orcworlds2025.com/program

MMi veebileht: www.orcworlds2025.com

ORC veebileht: orc.org/worlds2025

Ametlik teadetetahvel: manage2sail.com

Osavõtjad: https://www.manage2sail.com/en-US/event/orcworlds2025#!/entries?classId=ClassA

Facebook: facebook.com/orcestonia

Instagram: instagram.com/orcworlds2025tallinn

Videod ja intervjuud – YouTube: youtube.com/@KalevJahtklubi

Fotogaleriid: ORC Flickr albums & Kalev Yacht Club Flickr albums

Jälgi jahte reaalajas TracTrac vahendusel – träkkimist toetab SEB Eesti

#ORCsailing #Garmin #orcworlds2025tallinn #poweredbygarmin