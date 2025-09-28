Anna-Liisa Talts startis Mini Transati regatil

Eesti purjetaja Anna-Liisa Talts startis pühapäeval, 21. septembril Mini Transat võistlusele, kus 6,5 meetri pikkusel jahil purjetatakse üksi üle Atlandi ookeani. Tegemist on ühe maailma tuntuima soolopurjetamise võistlusega, mis toimub iga kahe aasta tagant ning viib osalejad Prantsusmaalt läbi Kanaari saarte Kariibi merele.

La Boulangère Mini Transat 2025 on käivitatud ning maailma soolopurjetamise harrastajad on juba merel. Võistlus startis Les Sables d’Olonne’ist ja esimene etapp kulgeb Prantsusmaalt Kanaari saartele.

Mini Transatil osalevad purjetajad läbivad oma 6,50 meetristel purjekatel, kokku ligi 4050 meremiili (umbes 7500 km) kahe etapiga:

Etapp 1 : Les Sables d’Olonne → Santa Cruz de La Palma (Kanari saared)

: Les Sables d’Olonne → Santa Cruz de La Palma (Kanari saared) Etapp 2: Santa Cruz de La Palma → Saint-François (Guadaloupe

Kui kõik kulgeb plaanipäraselt, saab Taltsist esimene Eesti naine, kes üksi Atlandi ookeani ületab. Tema paadi nimeks on Nolita. „See võistlus ei tähenda ainult purjetamist – tuleb toime tulla ka une, toitumise, energia ja vaimse vastupidavusega,“ on Talts varasemates intervjuudes rõhutanud.

Mini Transat on tuntud kui karmide tingimuste ja kõrgete nõudmistega regatt. Kõik osalejad peavad oma paadi ise ette valmistama ning võistluse jooksul on nad täiesti iseseisvad. Paadid on varustatud kohustusliku turvavarustusega, kuid olud võivad muutuda väga rasketeks.

Taltsi projekt on kestnud juba mitu aastat ning eeldab mahukat ettevalmistust ja ligi 100 000 euro suurust eelarvet. Sel hooajal lubatakse starti kuni 90 paati, nende seas on vaid üksikud naispurjetajad. Talts on kvalifitseerunud 30 parima hulka, mis tagab koha võistluse põhinimekirjas.

Võistluse koduleht: https://www.minitransat.fr/

Loe Anna-Liisa teekonnast võistlusele: https://www.al-sailing.eu

Soovime Anna-Liisale palju edu ja hoiame talle pöidlaid, et seatud eesmärk saaks turvaliselt täidetud!