Ilm:
...
Laadimas...
KIIRVIITED
Võistluslitsensid Kalender Edetabelid ePood Purjeka Registreerimine Mõõdukirjad
Tuul:
Laadimas...

Eesti Jahtklubide Liit

KIIRVIITED
Võistluslitsensid Kalender Edetabelid ePood Purjeka Registreerimine Mõõdukirjad
Esileht
Tule purjetama
Purjetamisalad
Teenused
Pood
Purjejahtide register
Mõõdukirjad
Mõõtjad
Reklaamiload
Treenerikutse
Võistlusametnikud
Väikelaeva kindlustus
Varustuse kasutamine
Edetabelid
Juhendid / Reeglid
Organisatsioon
Liikmed
Juhatus
Põhidokumendid
Komisjonid
Ajalugu
Sümboolika
Lingid
Kontakt
Meedia
Fotod
Uudised
ERR uudised
Postimees
Delfi
Ajakiri Paat
Ajakiri Navigaator
KOHT: Pärnu
KORRALDAJA: PJK
KORRALDAJA: LVSA
KOHT: Holmi 1, Haapsalu
NÄITA ROHKEM

OSTUKORV

Laen ostukorvi...
Anna-Liisa Talts startis Mini Transati regatil
Tagasi

Anna-Liisa Talts startis Mini Transati regatil

25.09.2025

Eesti purjetaja Anna-Liisa Talts startis pühapäeval, 21. septembril Mini Transat võistlusele, kus 6,5 meetri pikkusel jahil purjetatakse üksi üle Atlandi ookeani. Tegemist on ühe maailma tuntuima soolopurjetamise võistlusega, mis toimub iga kahe aasta tagant ning viib osalejad Prantsusmaalt läbi Kanaari saarte Kariibi merele.

La Boulangère Mini Transat 2025 on käivitatud ning maailma soolopurjetamise harrastajad on juba merel. Võistlus startis Les Sables d’Olonne’ist ja esimene etapp kulgeb Prantsusmaalt Kanaari saartele. 

Mini Transatil osalevad purjetajad läbivad oma 6,50 meetristel purjekatel, kokku ligi 4050 meremiili (umbes 7500 km) kahe etapiga:

  • Etapp 1: Les Sables d’Olonne → Santa Cruz de La Palma (Kanari saared) 
  • Etapp 2: Santa Cruz de La Palma → Saint-François (Guadaloupe

Kui kõik kulgeb plaanipäraselt, saab Taltsist esimene Eesti naine, kes üksi Atlandi ookeani ületab. Tema paadi nimeks on Nolita. „See võistlus ei tähenda ainult purjetamist – tuleb toime tulla ka une, toitumise, energia ja vaimse vastupidavusega,“ on Talts varasemates intervjuudes rõhutanud.

Mini Transat on tuntud kui karmide tingimuste ja kõrgete nõudmistega regatt. Kõik osalejad peavad oma paadi ise ette valmistama ning võistluse jooksul on nad täiesti iseseisvad. Paadid on varustatud kohustusliku turvavarustusega, kuid olud võivad muutuda väga rasketeks.

Taltsi projekt on kestnud juba mitu aastat ning eeldab mahukat ettevalmistust ja ligi 100 000 euro suurust eelarvet. Sel hooajal lubatakse starti kuni 90 paati, nende seas on vaid üksikud naispurjetajad. Talts on kvalifitseerunud 30 parima hulka, mis tagab koha võistluse põhinimekirjas.

Võistluse koduleht: https://www.minitransat.fr/

Loe Anna-Liisa teekonnast võistlusele: https://www.al-sailing.eu

Soovime Anna-Liisale palju edu ja hoiame talle pöidlaid, et seatud eesmärk saaks turvaliselt täidetud! 