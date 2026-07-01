Avamerepurjetamise Eesti Karikasarja juhivad Sugar ja Liliann

Avamerepurjetamise Eesti Karikasarja 2026. aasta hooaja suurima osalejate arvuga osavõistlusega – 69. A Le Coq Muhu väina regatiga – kindlustasid liidrid oma positsioone – suurte jahtide arvestuses juhib edetabelit Sugar ning väikeste jahtide arvestuses Liliann.

Suurte jahtide arvestuses on vahed esimese nelja paadi vahel jätkuvalt minimaalsed. Võistlussarja liidrina püsib nii Baltic Offshore Week-il kui Muhu väina regatil hõbedale tulnud Hara Purjetajate Seltsi paatkond Sugar kaptenite Henri Roihu ja Sten Christian Taal juhtimisel.

Väikeste paatide arvestuses jätkvad seeria domineerimist Saaremaa Merispordi Seltsi paatkonnad. Liidrina püsib tänavu Läti meistriks tulnud Liliann kapten Margus Beljakov juhtimisel.

Eesti Purjetamise Liidu poolt 2008. aastal ellu kutsutud Avamerepurjetamise Eesti Karikasarja eesmärk on edendada avamerepurjetamist, toetada võistlusspordi regionaalset arengut ning suurendada Eesti purjetajate osalemist rahvusvahelistel võistlustel.

Tänavune karikasari koosneb kümnest üle Eesti toimuvast ORC avamerepurjetamise etapist. Lisaks saavad võistkonnad punktiarvestusse lisada kuni kahe välisvõistluse tulemused. Kuna etappide hulka kuuluvad erinevate jahtklubide korraldatavad regatid ning osa võistlusi toimub samadel kuupäevadel, on meeskondadel võimalik osaleda maksimaalselt kaheksal kohalikul karikasarja etapil. Selline süsteem annab võimaluse kõrgete kohtade nimel võistelda nii tiitlivõistlustel osalevatel tipptiimidel kui ka aktiivselt kohalikel regattidel sõitvatel võistkondadel.

Jahid võistlevad kahes kategoorias – suured ja väikesed jahid. Kategooriate piiriks on CDL väärtus 8,500. Lisaks selgitatakse mõlemas kategoorias välja edukaim jahtklubi, kelle tulemus kujuneb kolme parima paadi punktisummade põhjal.

Karikasarja üldarvestus pärast kolme etappi

Suured jahid:

Sugar (Hara) – 53 punkti Amserv Toyota Sailing Team (KJK) – 52 punkti Lumi (KJK) – 51,5 punkti

Väikesed jahid:

Liliann (SMS) – 50,5 punkti Katarina Jee (SMS) – 41,5 punkti Faro (KJK) – 38,5 punkti

Jahtklubide arvestuses juhib suurte jahtide kategoorias ülekaalukalt Kalevi Jahtklubi ning väikeste jahtide kategoorias Saaremaa Merispordi Selts.

Karikasarja lõpuni on jäänud viis osavõistlust. Lisaks on augustis toimumas kaks populaarselt välisvõistlust – ORC Euroopa Meistrivõistlused ja Helsinki-Tallinn regatt – kust Eesti paadid varasematel aastatel karikasarja välisvõistluste punkte on käinud hankimas.

Karikasarja juhend, jooksev edetabel ja varasemate aastate tulemused on avaldatud Eesti Purjetamise Liidu kodulehel.