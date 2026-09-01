Avamerepurjetamise Eesti karikasarja võitsid Lumi ja Faro

Tekst: Rait Riim – avamerekomisjoni liige

2026. aasta Avamerepurjetamise Eesti karikasari on lõppenud. Hooaja kokkuvõttes tuli suurte jahtide arvestuses võitjaks Lumi (Kalevi Jahtklubi) kapten Mart Eensalu juhtimisel ning väikeste jahtide arvestuses Faro (Kalevi Jahtklubi) kapten Jan Matveus juhtimisel. Jahtklubide arvestuses olid parimad vastavalt Kalevi Jahtklubi ja Saaremaa Merispordi Selts.

Kevadel alanud karikasarjas võistlesid jahid suuruse järgi kahes kategoorias, mille piiriks oli CDL 8,500. Sarja kuulus kümme Eestis toimunud ORC avamerepurjetamise osavõistlust ning võistkonnad said punktiarvestusse lisada tulemusi kuni kahelt välisvõistluselt. Süsteemi eesmärk oli anda võimalus kõrgete kohtade nimel võistelda nii rahvusvahelistel tiitlivõistlustel osalevatele tipptiimidele kui ka aktiivselt kohalikel regattidel osalevatele võistkondadele.

Lumi kogus karikasarja punkte neljalt Eestis toimunud võistluselt, ORC Euroopa meistrivõistlustelt ning Helsinki–Tallinn Race’ilt. Kui hooaja jooksul püsis karikasarja esikolmik väga tihedalt koos, siis otsustava spurdi tegi Lumi hooaja lõpus toimunud Helsinki–Tallinn Race’il. Tolle legendaarse regati võit tõi Lumile 29 karikasarjapunkti ja aitas kindlustada sarja üldvõidu.

Lumi kapteni Mart Eensalu sõnul algab edu karikasarjas sellest, et meeskond suudab järjepidevalt võistlustele jõuda. „Karikasarjades heade tulemuste tegemiseks on esimene eeldus olla stardis. Isegi kui meeskonda on raske kokku saada, tuleb pingutada, et tähtsamatel võistlustel osaleda,“ sõnas Eensalu.

Sama oluline on tema hinnangul meeskonnavaim ja suhtumine võistlemisse. „Meie edu võti on olnud hea meeskonna vibe. Kui tuju on hea ja koostöö sujub, on lihtsam hoida kontsentreeritust ja võistlusvaimu. Oleme võistelnud suhtumisega, et ükski sõit ei ole võidetud ega kaotatud enne finišit. Nii oleme suutnud hoida stabiilset taset ja koguda häid punkte,“ lisas Eensalu.

Suurte jahtide tulemused:

1. Lumi (Kalevi Jahtklubi) – 106,5 punkti

2. Sugar (Hara Seilamise Selts) – 80,0 punkti

3. Shadow (Kalevi Jahtklubi) – 78,0 punkti

4. Amserv Toyota Sailing Team (Kalevi Jahtklubi) – 52,0 punkti

5. Jazz (Kalevi Jahtklubi) – 41,5 punkti

6. Mach 1 (Kalevi Jahtklubi) – 35,5 punkti

Väikeste jahtide arvestuses võitis karikasarja Kalevi Jahtklubi jaht Faro kapten Jan Matveuse juhtimisel. Sarnaselt Lumile tõusis ka Faro sarja liidriks hooaja lõpus kui võitis Helsinki–Tallinn Race’i ja teenis selle eest 24 karikasarjapunkti.

Väikeste jahtide tulemused:

1. Faro (Kalevi Jahtklubi) – 74,5 punkti

2. Liliann (Saaremaa Merispordi Selts) – 50,5 punkti

3. Dream (Pärnu Jahtklubi) – 49,5 punkti

4. Katariina Jee (Saaremaa Merispordi Selts) – 47,5 punkti

5. Bellatrix (Jahtklubi Dago) – 44 punkti

6. Meribel (Saaremaa Merispordi Selts) – 41 punkti

Jahtklubide arvestuses võitis suurte jahtide kategooria ülekaalukalt Kalevi Jahtklubi 236,5 punktiga. Klubi tulemuse moodustasid Lumi 106,5, Shadow 78 ja Amserv Toyota Sailing Team 52 punkti. Teiseks tuli Hara Seilamise Selts 80 ning kolmandaks Pärnu Jahtklubi 68 punktiga.

Väikeste jahtide arvestuses kujunes klubide konkurents märksa tasavägisemaks. Saaremaa Merispordi Selts võitis 139 punktiga, edestades Kalevi Jahtklubi vaid 4,5 punktiga. Kalevi Jahtklubi kogus 134,5 ning Pärnu Jahtklubi 120,5 punkti. Järgnesid Haapsalu Jahtklubi 102 ja Jahtklubi Dago 81,5 punktiga.

Avamerepurjetamise Eesti karikasarja koordinaatori Rait Riimi sõnul võib tänavust karikasarja pidada kordaläinuks: „Kogu hooaja vältel püsis edetabeli esikolmiku seis äärmiselt pingeline ning nii suurte kui ka väikeste jahtide arvestuses tuli karikasarja võitmiseks lisaks kohalikel võistlustel osalemisele olla edukas vähemalt ühel välisvõistlusel. Eriti hea meel on näha, et väikeste paatide seas on avamerepurjetamise aktiivsus ja tase üle Eesti väga ühtlane.“

Avamerepurjetamise Eesti Karikas on Eesti Purjetamise Liidu poolt 2008. aastal ellu kutsutud võistlussari, mille eesmärk on populariseerida avamerepurjetamist, toetada võistlusspordi regionaalset arengut ning Eesti purjetajate osalemist välisvõistlustel.