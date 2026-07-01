Eesti avapurjetajad Läti meistrivõistlustel edukad

Reedel lõppes nädal aega kestnud Gulf of Riga Regatta (GoRR), mis kulges tänavu marsruudil Riia-Kihnu-Pärnu. Regatt oli ühtlasi 2026. aasta Läti avamerepurjetamise meistrivõistlus, mille viimased sõidud peeti Pärnu lahel.

Eesti jahid lõpetasid regati kolme kuld-, ühe hõbe- ja ühe pronksmedaliga.

ORC Cruiser I klassis tuli kuldmedalile Ülar Jänese juhitud NORA LII (Pärnu Jahtklubi), kogudes seitsme võistlussõiduga 12 punkti. Samas klassis saavutas Aare Kööbi juhitud SYLVIA (Kalevi Jahtklubi) viienda koha.

ORC Cruiser II klassis võitis kuldmedali Margus Beljakovi juhitud LILIANN (Saaremaa Merispordi Selts). Hõbemedali saavutas Urmas Varrise juhitud 2XS (Pärnu Jahtklubi). Samas klassis lõpetasid Janno Simmi juhitud DREAM (Pärnu Jahtklubi) neljandana, Margus Tasa juhitud MERCURIUS (Saaremaa Merispordi Selts) viiendana, Kaarel Lehtsalu juhitud NINNE (Pärnu Jahtklubi) seitsmendana ning Margo Põbo juhitud JÄÄLIND (Pärnu Jahtklubi) kaheksandana.

LYS arvestuses võitis kuldmedali Priit Jürioja juhitud SIREN (Pärnu Jahtklubi). Margus Hiet lõpetas jahiga ELLI(Saaremaa Merispordi Selts) neljandana ning Risto Riim jahiga Meribel (Saaremaa Merispordi Selts) viiendana.

ORC II klassis saavutas pronksmedali Angus Aarna Anti juhitud MASU (Pärnu Jahtklubi). Neljandana lõpetas Mart Tamme juhitud KATARINA JEE (Saaremaa Merispordi Selts), kuuenda koha sai Pärnu Jahtklubi lipu all võistelnud Nemo R.

GoRR toimus tänavu üheksandat korda ning tõi Riia lahte ja Liivi lahele enam kui 80 meeskonda Eestist, Lätist, Leedust ja Soomest. Esmakordselt regati ajaloos peatus võistlus ka Kihnu saarel. Lisaks regati üldvõitjatele selgusid GoRR-il ka 2026. aasta Läti avamerepurjetamise meistrid.

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