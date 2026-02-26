Eesti lohe- ja tiivasurfi sportlased särasid WISSA 2026 MM-il: Ranno Rumm kaitses kolmandat korda maailmameistri tiitlit, Eestile ka wing STS esikoht

Rootsis Västeråsis peetud WISSA jää- ja lume purjespordi maailmameistrivõistlustel (16.–21. veebruar) saavutas Eesti koondis lohe- ja tiivaklassides silmapaistvaid tulemusi: Ranno Rumm võitis loheklassis (kite) maailmameistritiitli ning Cerly Aulik tõi Eestile tiiva kursisõidus (wing) naiste arvestuses teise koha. Eestist oli lohe klassis oli 2 võistlejat ja tiiva klassis 9 võistlejat.

Ranno Rumm: kolmas järjestikune MM-tiitel loheklassis

Rumm kommenteerib kolmandat järjestikust tiitlivõitu nii:

“Pärast eelmise aasta MM-i võitu tekkis sisemine vaikus-mis edasi? Kas jaksan veel korra? Veel ühe talve, veel 10 kuud intensiivseid treeninguid. Kolmas järjestikune MM-tiitel ei tuleks kergelt. Selle nimel peab jälle natuke surema.

Otsustasin – jah. Minu sees on endiselt põlemine! Ettevalmistus sujus väga hästi ja kôik mis plaanis sai tehtud ning stardis olin parimas vormis. Vaatamata sellele ei olnud kerge. Vahed olid kohati absurdselt väikesed- viie sekundi sees 3-4sôitjat. Mul oli tunne, et surusin ennast jôuga, hambad ristis esimeseks. See oli kombinatsioon taktikalisest küpsusest,heast vôistlusnärvist ja sportlikust õnnest mis mulle kolmanda järjestikuse MM tiitli tôi.”

Eestlaste tulemused lohe- ja tiivaklassides (WISSA 2026)

KITE (loheklass) – maailmameister ja tugev Eesti esindatus

Ranno Rumm – 1. koht , klubi: Kite Team Estonia

– , Kite Team Estonia Taho-Jaan Truus – 7. koht, klubi: No Work Surf Club

WING STS (tiib – lühiraja slaalom)

Martti Ainola – 2. kohad vanuseklasside 50+ ning 40+ arvestuses , klubi : Surfspot.ee

– , klubi Surfspot.ee Cerly Aulik – 4. koht naiste arvestuses , klubi : BTE, Black Team Estonia

– , klubi BTE, Black Team Estonia Triin Karuks-Pärn – 6. koht naiste arvestuses

– Annika Tuisk – 7. koht naiste arvestuses

– Jane Aluve – 8. koht naiste arvestuses , klubi: Surfy Surfikool

– , Surfy Surfikool Katariina Soosaar – 9. koht naiste arvestuses , klubi : Surfy Surikool

– , klubi Surfy Surikool Meelis Uustalu – 9. kohad 50+ ning 40+ arvestuses , klubi : ALOHA

– , klubi ALOHA Raido Ruse – 10. koht 40+ arvestuses , klubi : LMK, Lahemaa Mereklubi MTÜ

– , klubi LMK, Lahemaa Mereklubi MTÜ Raul Kehlmann – 24. koht üldarvestuses, klubi: Surfy Surfikool



WING course race (tiib – rajasõit)

Cerly Aulik – 2. koht naiste arvestuses , klubi : BTE, Black Team Estonia

– , klubi BTE, Black Team Estonia Meelis Uustalu – 3. kohad vanuseklasside 50+ ning 40+ arvestuses , klubi : ALOHA

– , klubi ALOHA Martti Ainola – 4. kohad vanuseklasside 50+ ning 40+ arvestuses , klubi : Surfspot.ee

– , klubi Surfspot.ee Annika Tuisk – 6. koht naiste arvestuses

– Katariina Soosaar – 7. koht naiste arvestuses , klubi : Surfy Surfikool

– , klubi Surfy Surfikool Raido Ruse – 7. koht vanuseklassis 40+, klubi: LMK, Lahemaa Mereklubi MTÜ

– LMK, Lahemaa Mereklubi MTÜ Jane Aluve – 8/9. koht naiste arvestuses , klubi: Surfy Surfikool

– , klubi: Surfy Surfikool Triin Karuks-Pärn – 8/9. koht naiste arvestuses

– Raul Kehlmann – 28. koht üldarvestuses, klubi: Surfy Surfikool

Lohe- ja Tiivasurfi Liit tänab oma koostööpartnereid kes olid toeks sportlaste osalemisel: Tallink, Sportland, Fifaa ja Nordic Kite Festival.