Eesti lohe- ja tiivasurfi sportlased särasid WISSA 2026 MM-il: Ranno Rumm kaitses kolmandat korda maailmameistri tiitlit, Eestile ka wing STS esikoht
Rootsis Västeråsis peetud WISSA jää- ja lume purjespordi maailmameistrivõistlustel (16.–21. veebruar) saavutas Eesti koondis lohe- ja tiivaklassides silmapaistvaid tulemusi: Ranno Rumm võitis loheklassis (kite) maailmameistritiitli ning Cerly Aulik tõi Eestile tiiva kursisõidus (wing) naiste arvestuses teise koha. Eestist oli lohe klassis oli 2 võistlejat ja tiiva klassis 9 võistlejat.
Ranno Rumm: kolmas järjestikune MM-tiitel loheklassis
Rumm kommenteerib kolmandat järjestikust tiitlivõitu nii:
“Pärast eelmise aasta MM-i võitu tekkis sisemine vaikus-mis edasi? Kas jaksan veel korra? Veel ühe talve, veel 10 kuud intensiivseid treeninguid. Kolmas järjestikune MM-tiitel ei tuleks kergelt. Selle nimel peab jälle natuke surema.
Otsustasin – jah. Minu sees on endiselt põlemine! Ettevalmistus sujus väga hästi ja kôik mis plaanis sai tehtud ning stardis olin parimas vormis. Vaatamata sellele ei olnud kerge. Vahed olid kohati absurdselt väikesed- viie sekundi sees 3-4sôitjat. Mul oli tunne, et surusin ennast jôuga, hambad ristis esimeseks. See oli kombinatsioon taktikalisest küpsusest,heast vôistlusnärvist ja sportlikust õnnest mis mulle kolmanda järjestikuse MM tiitli tôi.”
Eestlaste tulemused lohe- ja tiivaklassides (WISSA 2026)
KITE (loheklass) – maailmameister ja tugev Eesti esindatus
- Ranno Rumm – 1. koht, klubi: Kite Team Estonia
- Taho-Jaan Truus – 7. koht, klubi: No Work Surf Club
WING STS (tiib – lühiraja slaalom)
- Martti Ainola – 2. kohad vanuseklasside 50+ ning 40+ arvestuses, klubi: Surfspot.ee
- Cerly Aulik – 4. koht naiste arvestuses , klubi: BTE, Black Team Estonia
- Triin Karuks-Pärn – 6. koht naiste arvestuses
- Annika Tuisk – 7. koht naiste arvestuses
- Jane Aluve – 8. koht naiste arvestuses, klubi: Surfy Surfikool
- Katariina Soosaar – 9. koht naiste arvestuses, klubi: Surfy Surikool
- Meelis Uustalu – 9. kohad 50+ ning 40+ arvestuses, klubi: ALOHA
- Raido Ruse – 10. koht 40+ arvestuses, klubi: LMK, Lahemaa Mereklubi MTÜ
- Raul Kehlmann – 24. koht üldarvestuses, klubi: Surfy Surfikool
WING course race (tiib – rajasõit)
- Cerly Aulik – 2. koht naiste arvestuses, klubi: BTE, Black Team Estonia
- Meelis Uustalu – 3. kohad vanuseklasside 50+ ning 40+ arvestuses, klubi: ALOHA
- Martti Ainola – 4. kohad vanuseklasside 50+ ning 40+ arvestuses, klubi: Surfspot.ee
- Annika Tuisk – 6. koht naiste arvestuses
- Katariina Soosaar – 7. koht naiste arvestuses, klubi: Surfy Surfikool
- Raido Ruse – 7. koht vanuseklassis 40+, klubi: LMK, Lahemaa Mereklubi MTÜ
- Jane Aluve – 8/9. koht naiste arvestuses, klubi: Surfy Surfikool
- Triin Karuks-Pärn – 8/9. koht naiste arvestuses
- Raul Kehlmann – 28. koht üldarvestuses, klubi: Surfy Surfikool
Lohe- ja Tiivasurfi Liit tänab oma koostööpartnereid kes olid toeks sportlaste osalemisel: Tallink, Sportland, Fifaa ja Nordic Kite Festival.