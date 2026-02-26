Ilm:
Eesti lohe- ja tiivasurfi sportlased särasid WISSA 2026 MM-il: Ranno Rumm kaitses kolmandat korda maailmameistri tiitlit, Eestile ka wing STS esikoht
Tagasi

26.02.2026

Rootsis Västeråsis peetud WISSA jää- ja lume purjespordi maailmameistrivõistlustel (16.–21. veebruar) saavutas Eesti koondis lohe- ja tiivaklassides silmapaistvaid tulemusi: Ranno Rumm võitis loheklassis (kite) maailmameistritiitli ning Cerly Aulik tõi Eestile tiiva kursisõidus (wing) naiste arvestuses teise koha. Eestist oli lohe klassis oli 2 võistlejat ja tiiva klassis 9 võistlejat.

Ranno Rumm: kolmas järjestikune MM-tiitel loheklassis

Rumm kommenteerib kolmandat järjestikust tiitlivõitu nii:

“Pärast eelmise aasta MM-i võitu tekkis sisemine vaikus-mis edasi? Kas jaksan veel korra? Veel ühe talve, veel 10 kuud intensiivseid treeninguid. Kolmas järjestikune MM-tiitel ei tuleks kergelt. Selle nimel peab jälle natuke surema.

Otsustasin – jah. Minu sees on endiselt põlemine! Ettevalmistus sujus väga hästi ja kôik mis plaanis sai tehtud  ning stardis olin parimas vormis. Vaatamata sellele ei olnud kerge. Vahed olid kohati absurdselt väikesed- viie sekundi sees 3-4sôitjat. Mul oli tunne, et surusin ennast jôuga, hambad ristis esimeseks. See oli kombinatsioon taktikalisest küpsusest,heast vôistlusnärvist ja sportlikust õnnest mis mulle kolmanda järjestikuse MM tiitli tôi.”

Eestlaste tulemused lohe- ja tiivaklassides (WISSA 2026)

KITE (loheklass) – maailmameister ja tugev Eesti esindatus

  • Ranno Rumm1. koht, klubi: Kite Team Estonia 
  • Taho-Jaan Truus7. koht, klubi: No Work Surf Club 

WING STS (tiib – lühiraja slaalom)

  • Martti Ainola2. kohad vanuseklasside 50+ ning 40+ arvestuses, klubi: Surfspot.ee 
  • Cerly Aulik4. koht naiste arvestuses , klubi: BTE, Black Team Estonia 
  • Triin Karuks-Pärn6. koht naiste arvestuses
  • Annika Tuisk7. koht naiste arvestuses 
  • Jane Aluve8. koht naiste arvestuses, klubi: Surfy Surfikool 
  • Katariina Soosaar9. koht naiste arvestuses, klubi: Surfy Surikool
  • Meelis Uustalu9. kohad 50+ ning 40+ arvestuses, klubi: ALOHA 
  • Raido Ruse10. koht 40+ arvestuses, klubi: LMK, Lahemaa Mereklubi MTÜ 
  • Raul Kehlmann24. koht üldarvestuses, klubi: Surfy Surfikool

WING course race (tiib – rajasõit)

  • Cerly Aulik2. koht naiste arvestuses, klubi: BTE, Black Team Estonia 
  • Meelis Uustalu3. kohad vanuseklasside 50+ ning 40+ arvestuses, klubi: ALOHA 
  • Martti Ainola4. kohad vanuseklasside 50+ ning 40+ arvestuses, klubi: Surfspot.ee
  • Annika Tuisk6. koht naiste arvestuses
  • Katariina Soosaar7. koht naiste arvestuses, klubi: Surfy Surfikool 
  • Raido Ruse7. koht vanuseklassis 40+, klubi: LMK, Lahemaa Mereklubi MTÜ 
  • Jane Aluve8/9. koht naiste arvestuses, klubi: Surfy Surfikool
  • Triin Karuks-Pärn8/9. koht naiste arvestuses
  • Raul Kehlmann28. koht üldarvestuses, klubi: Surfy Surfikool

Lohe- ja Tiivasurfi Liit tänab oma koostööpartnereid kes olid toeks sportlaste osalemisel: Tallink, Sportland, Fifaa ja Nordic Kite Festival.

