Eesti meeskond võitis J/70 Corinthian maailmameistrivõistlustel pronksmedali

Prantsusmaal Marseille’s peetud J/70 Corinthian maailmameistrivõistlustel saavutas Eesti meeskond jahil Lenny kõrge kolmanda koha. 88 paadi konkurentsis võistelnud eestlaste meeskonda kuulusid Tõnu Tõniste, Toomas Tõniste, Maiki Saaring, Henri Tauts ja Marko Lilienthal.

Marseille’ lahel peetud maailmameistrivõistlusi iseloomustasid kogu nädala vältel kerged ja muutlikud tuuleolud, mis nõudsid meeskondadelt suurt keskendumist ning stabiilseid esitusi igas sõidus. Eestlased alustasid regatti seitsmenda kohaga, tõusid võistluse käigus järk-järgult üldarvestuses ettepoole ning lõpetasid meistrivõistlused poodiumikohal.

J/70 Corinthian maailmameistrivõistlused on mõeldud amatöörpurjetajatele ning tänavu osales regatil 88 meeskonda 20 riigist. Võistlus peeti Marseille’s, mis oli ka 2024. aasta olümpiapurjetamise võistluspaik.

Maailmameistriks tuli Bermuuda meeskond, teisel kohal Austraalia meeskond ning Eesti meeskond Lenny lõpetas regati kolmandal kohal.

Lenny meeskond:

Tõnu Tõniste

Toomas Tõniste

Maiki Saaring

Henri Tauts

Marko Lilienthal

