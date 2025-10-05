Eesti meistrivõistlused Pirital jõudsid otsustavasse faasi

Pirital peetavad Eesti meistrivõistlused svertpaadiklassides jätkusid laupäeval kolmanda võistluspäevaga. Kui eilne päev pakkus tugevat vihma ja stabiilsemat tuult, siis täna olid olud keerulisemad – vihmasadu oli väiksem, kuid 6-10 sõlme puhunud tuul oli muutlik ja keerutav. See pani purjetajate oskused tugevalt proovile.

Kõige arvukamas, ligi 80 osalejaga Optimisti klassis püsib konkurents tihe. Liidrikohta hoiab pärast kuut sõitu Läti purjetaja Otto Vilnis Reneslācis. Soome sportlane Sisu Seliö tõusis teiseks ning eile esimesel kohal olnud Elari Teras asub tänase päeva järgi kolmandal kohal.

Zoom8 klassis on U20 poiste arvestuses liider endiselt Leon Zolotarjov, talle järgnevad Toomas Pärenson ja Ats Alttova. Tüdrukute seas on Anna Altrov kindlalt esikohal, järgneb Anni Kubjas ja kolmandal positsioonil Eva Mägi.

ILCA 4 klassis on U18 poiste seas juhtimas William Liiv, kes edestab lätlast Ansis Čodarsit ja kolmandat kohta hoidvat Marlon Münti. U18 tüdrukute konkurentsis on Brigitta Vilo kindlalt esikohal, Pärnu Jahtklubi purjetaja Leene Välist on tõusnud teiseks. Kolmandal kohal jätkab Susanna Maria Jõgi.

RS Aero 5 klassis jätkab liidrina Hiiumaa Purjelaeva Seltsi esindaja Jorgen Kuivonen. Tema järel teisel kohal paikneb Jessika Jõesaar ning kolmandal kohal rootslane Theo Eriksson.

RS Aero 6 klassis on juhtimas Kristo Õunap, talle järgnevad Andres Rohtla ja Liina Kolk.

RS Aero 7 klassis on liider Tavo Annus, teine koht kuulub Arthur Kooserile ja kolmas Bo Aaron Kooserile.

Kahepaadil 29er jätkavad liidrikohtadel Tallinna Jahtklubi sportlased, juhivad Eva-Lotta Soomer ja Albert Kepp, järgnevad Ann Carolin Victoria Vürst / Grete Kant ja Johanna Koit / Iiris Liira. 470 klassis hoiavad liidrikohta kindlalt Pärnu Jahtklubi purjetajad Andrias Sepp ja Liise Väliste. Teisel kohal on KJK paatkond Mia Marin ja Markus Lilienthal ning kolmandana UKP koosseis Rael Natali Ets / Jakob Sang.

Kolme võistluspäeva järel on Eesti meistrivõistlused jõudnud otsustavasse faasi. Homme, pühapäeval peetaval viimasel päeval, selguvad medalistid kõigis kaheksas klassis.

Kõik tulemused: https://manage2sail.com/et-EE/event/kalevijahtklubimv#!/