Eesti meistrivõistlustel Pirital jagati esimesed punktid

28.-31. augustini peetakse Pirital Kalevi Jahtklubis Eesti meistrivõistlusi svertpaadiklassidele. Stardis on kaheksa klassi: Optimist, Zoom8, ILCA 4, RS Aero 5, RS Aero 6, RS Aero 7, 29er ja 470.

Esimene võistluspäev möödus tuulevaikuses ning kaldal heisatud signaalipud AP+A tähistas kogu päeva ärajäämist. Teisel päeval olid olud seevastu purjetamiseks soodsad – 10-12 m/s puhunud stabiilne tuul lubas pidada kolm planeeritud neljast sõidust. Kuigi ilm pakkus tugevat vihmasadu ja jahedust, said kõik klassid kirja oma esimesed tulemused.

Optimist – 80 võistlejat

Kõige arvukamas klassis Optimist juhib avapäeva järel HJK purjetaja Elari Teras (9 p). Sama punktisummaga jätkab teisel kohal SSA sportlane Robert Matt (9 p). Kolmandana on BS klubi esindaja, soomlane Sisu Seliö (10 p).

Zoom8 – 29 võistlejat

U20 poiste arvestuses hoiab liidrikohta ROPK sportlane Toomas Pärenson (10 p) teisel kohal on UKP esindaja Leon Zolotarjov (10 p), ning kolmandana TJK purjetaja Miroslav Dragunov (23 p).

U20 tüdrukute seas alustas võistlust kindla eduga UKP purjetaja Anna Altrov (3 p). Talle järgnevad SMS klubi sportlased Eva Mägi (17 p) ja Anni Kubjas (23 p).

ILCA 4 – 49 võistlejat

U18 poiste arvestuses juhib kolme sõidu järel Läti sportlane Ansis Čodars (10 p). Teisel kohal on ROPK klubi esindaja Alexander Eberle (12 p), ning kolmandana lõpetas päeva UKP purjetaja Teodor End (16 p).

Tütarlaste konkurentsis on avapäeva järel liider KJK sportlane Brigitta Vilo (5 p), järgneb SMS purjetaja Trinette Väli­sson (29 p) ja kolmandal kohal ROPK esindaja Mirtel Mia Kaasik (35 p).

RS Aero 5 – 12 võistlejat

Selles klassis juhib Hiiumaa Purjelaeva Seltsi sportlane Jorgen Kuivonen (5 p). Teise ja kolmanda koha jagavad HSS klubi purjetajad – Kuldar Paalberg (11 p) ja Jessika Jõesaar (12 p).

RS Aero 6 – 15 võistlejat

Kolme sõidu järel on võrdse punktisummaga liidrikohal HSS klubi purjetaja Ants Haavel ja KJK sportlane Andres Rohtla (mõlemal 9 p). Kolmandana jätkab UKP/SMS esindaja Liina Kolk (10 p).

RS Aero 7 – 6 võistlejat

Avapäeva järel juhib ROPK esindaja Tavo Annus (3 p). Teisel kohal on AERO klubi sportlane Arthur Kooser (6 p) ja kolmandana Miroslav Maryncak (9 p).

29er – 4 paatkonda

Kõik kolm esimest kohta kuuluvad Tallinna Jahtklubi purjetajatele. Liidriks on Eva-Lotta Soomer / Albert Kepp (4 p), teisena jätkavad Ann Carolin Victoria Vürst / Grete Kant (6 p) ning kolmandana Johanna Koit / Iiris Liira (8 p).

470 – 4 paatkonda

Päeva lõpetasid liidritena PJK esindajad Andrias Sepp / Liise Välist (3 p). Teisel kohal on KJK meeskond Mia Marin Lilienthal / Markus Lilienthal (8 p) ning kolmandana UKP koosseis Rael Natali Ets / Jakob Sang (8 p).

Pärast kahte esimest võistluspäeva on Eesti meistrivõistlused saanud ametlikult hoo sisse. Nädalavahetusel jätkuvad sõidud Pirital. Jälgi tulemusi: https://manage2sail.com/et-EE/event/kalevijahtklubimv#!/