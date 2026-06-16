Eesti purjetajad kindlustasid koha SSL Gold Cupi finaalvõistlusel Rio de Janeiros

Šveitsis Neuchâteli järvel peetud SSL Gold Cup 2026 Euroopa kvalifikatsiooniturniiril kindlustas Eesti meeskond „Icebreakers“ pääsu detsembris Brasiilias Rio de Janeiros toimuvale finaalvõistlusele. D-alagrupi võit tagas eestlastele koha maailma tugevaimate purjetamisriikide seas peetaval lõppvõistlusel.

Eesti alustas kvalifikatsiooniturniiri võidukalt, alistades avasõidus Austria. Teisel võistluspäeval lisati kontole veel üks sõiduvõit ja teine koht, mis tõstsid eestlased alagrupi liidriks. Järgmised kaks võistluspäeva möödusid aga ilma võistlussõitudeta, sest tuuleolud Neuchâteli järvel osutusid liiga ebastabiilseks ning korraldajad olid sunnitud võistlemise tühistama.

Kuna kolme peetud sõidu järel juhtis Eesti D-alagruppi 8 punktiga, edestades Austriat 6 ja Sloveeniat 4 punktiga, kuulus alagrupi võit ja finaalikoht Eestile.

Eesti koondise kapten Karl-Hannes Tagu tunnistas pärast kvalifikatsiooniturniiri lõppu, et kõige suurem tunne oli kergendus.

„See on suur kergendus. Pärast kahte päeva ootamist on väga hea meel edasi pääseda. Täna oli väga keeruline päev, sest tuult praktiliselt ei olnud ning ootasime viimase võimaliku hetkeni, kuni kell neli võistlemine lõplikult tühistati,“ ütles Tagu.

Tema sõnul näitas meeskond tugevates tuuleoludes head kiirust ning võistlus andis enesekindlust enne järgmisi väljakutseid.

„Teine võistluspäev oli väga nauditav. Tuult oli palju ja tundsime, et oleme nendes tingimustes kiired. Samas oleksin eelistanud rohkem purjetada kui kaks päeva tuult oodata. Nüüd lähevad kõik tagasi oma tavapäraste võistlusprojektide juurde ning proovime sügisel taas meeskonnana kokku tulla. Suve jooksul on kõigil väga tihe võistluskalender,“ sõnas ta.

Eesti meeskonda kuulusid kapten Karl-Hannes Tagu, Mati Sepp, Maris Seersant, Karl Kolk, Janno Hool, Jasper Rufus Rytövaara, Kevin-Melvin Aasav ja Taavi-Valter Taveter.

SSL Gold Cup on rahvuskoondiste võistlussari, kus osaleb kokku 66 riiki. Euroopa kvalifikatsiooniturniirid selgitavad välja finaalvõistlusele pääsejad. Šveitsis tagasid finaalikoha Eesti ja Leedu koondised.

SSL Gold Cupi finaalvõistlus peetakse detsembris 2026 Brasiilias Rio de Janeiros. Seal selgub maailma tugevaim purjetamisriik.

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