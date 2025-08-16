Eesti purjetajad naasid RS Aero maailmameistrivõistlustelt Quiberonist 4 medali ja väärtusliku kogemustepagasiga.

Kuigi sel korral ei jõudnud meie sõitjad üldarvestuse esikolmikusse, sest oma kohad tuli loovutada väga võimekatele konkurentidele.

Siis sellegipoolest näitasime oma tugevust erinevates vanuse- ja klassiarvestustes, kust tõime koju kokku 4 medalit.

Liina Kolk (RS Aero 6 paadiklassis maailma teine naine, UKP/SMS): “Aero MMil valitsesid küll oodatust rahulikumad tuuleolud, kuid siiski pakkus varieeruva tugevusega maatuul palju põnevust kõigiks 13 võistlussõiduks. Suurem osa tavapärasest Aero seltskonnast oli kohal ning lisaks ka mitmed uued tugevad tegijad. Aero 6 fliit oli üks viimaste aastate suurimaid, 50 paati stardis. Teistkordselt MM tiitli võitnud Sofiia, kes tegeleb purjetamisega teistest märksa professionaalsemal tasemel, kindlustas võidu juba enne viimast võistluspäeva. Aga järgnev suur seltskond oli tasemelt päris võrdne ja märgivõtud rahvarohked ning kätte võideldud edu võis mõnikord hetkega olematuks muutuda.

Kui hommikuti veele minnes sai paadi vette lükata üsna betoonslipi servalt, siis pealelõunal kaldale tulles ootas mõõna tõttu paadikäruga ees mitmekümne meetrine ronimine pehmes liivas. See pingutus oli ainus väike meeldetuletus, et veel päris paradiisi pole jõudnud. Olla osaline suurel RSi purjetamispeol, eriti sellises looduskaunis paigas nagu Quiberon, on alati suur rõõm”

Kokku osales MMi-il 170 paati seitsmeteistkümnest eri riigist!

Medaliväärsed tulemused:

RS Aero 6 Naised

Liina Kolk (UKP/SMS) – maailmameistrivõistluste hõbemedal

RS Aero 5 Naised, U22

Jessika Jõesaar (HSS) – hõbemedal

RS Aero 5 Mehed, Master 55+ Ants Haavel (HSS) – hõbemedal

RS Aero 6 Meesjuuniorid, U22

Jens Alles (SMS) – pronks

Vaata kõikide teiste tublide eestlaste tulemusi ja üldarvestust SIIN