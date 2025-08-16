Ilm:
Eesti Jahtklubide Liit

Eesti sportlased osalesid iQFoil noorte maailmameistrivõistlustel – Bertha Kivistik MM 14.koht
Eesti sportlased osalesid iQFoil noorte maailmameistrivõistlustel – Bertha Kivistik MM 14.koht

04.08.2025

19.-26. juulini peeti Prantsusmaal 2025. aasta iQFoil Youth & Junior World Championships, kus Eestit esindas seitse sportlast kolmes erinevas võistlusklassis. Võistlusnädalat iseloomustasid keerulised ilmaolud – valitsesid nõrgad ja muutlikud tuuled ning sõitude läbiviimine oli keeruline. Enamikel päevadel tuli kaldal oodata 4-5 tundi enne, kui õnnestus merel piiratud arv sõite pidada, kirjeldab IQFoil Eesti meeskonna juhit oma kokkuvõttes võistlusest. Pika ootamise ja väheste sõiduvõimaluste tõttu kujunes regatt kõigile osalejatele nõudlikuks.

Eesti koondise sportlased said tihedas konkurentsis väärtusliku kogemuse ning nende tulemused olid järgmised:

  • Bertha Kivistik – 14. koht (4 punkti kaugusel esikümnest)
  • Aksel Haava – 38. koht, Gold fleet (Noored Talendid Olümpiale programmi liige)
  • Liisa Marii Kalk – 45. koht
  • Oskar Lillepea – 68. koht, Gold fleet
  • Karl Sören Tamm – 88. koht
  • Lukas Tuubel – 99. koht
  • Leonid Turovski – 102. koht

Eesti sportlastele pakkus regatt võimalust end rahvusvahelises konkurentsis proovile panna ning senist arengut hinnata. Samuti toodi esile valdkonnad, millele edasises treeningtöös keskenduda.

Vaata sõitude tulemusi võistluse kodulehelt 