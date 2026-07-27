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Eesti Jahtklubide Liit

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Eestit esindab Optimist klassi EM-il 7 sportlast
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Eestit esindab Optimist klassi EM-il 7 sportlast

27.07.2026

25.-30. juulini toimuvad Poolas Gdynias Optimist klassi Euroopa meistrivõistlused.
EM-i pidulik avamine toimus Marina Gdynias ja Plaza Miejskas, mille kälgus peeti maha traditsiooniline rongkäik. 

Eesti koondisesse kuuluvad 4 poissi ja 3 tüdrukut. Võisteldakse eraldi flitides ja kokku osaleb 292 purjetajat 49 riigist.
Koondise kogenenuim on Robert Matt, kellele on see neljas Optimist klassi titlivõistlus. 
Kiur Arro, Kimmo Kalle ja Elisabeth Veenpere jaoks on tegemist teiste titlivõistlustega ning debüüdi teevad Harriet Luure, Christofer Kasin ja Johanna Kuhi-Thalfeldt.
5 päeva jooksul plaanitakse maha pidada maksimaalselt 10 sõitu ja oodata on muutlikke ning keerutavaid tuuleolusid.

Võistlejatele saab kaasa elada siin: https://2026europeans.optiworld.org/en/default/races/race