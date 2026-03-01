Eestlased osalesid Vahemere suurimal Optimisti klassi regatil Optiorange.

Valencias toimus 26. veebruarist 1. märtsini kõrgetasemeline Optimisti klassi regatt „Optiorange“, kus startis 408 noorpurjetajat 30 riigist üle maailma. Tegemist on hooaja ühe tugevaima varakevadise mõõduvõtuga Vahemerel.

Kahel kvalifikatsioonipäeval valitses äärmiselt nõrk ja keerutav tuul, mis soosis kergemaid võistlejaid ning muutis sõidud taktikaliselt keeruliseks. Laupäeval finaalsõitudeks tuul veidi tugevnes, kuid viimasel päeval rauges taas sedavõrd, et kuld- ja hõbefliidis õnnestus pidada vaid üks sõit. Kokku sõideti regati jooksul üheksa sõitu – viis kvalifikatsioonis ja neli finaalis. Pronksi- ja emeraldifliidis peeti üks sõit vähem.

Parima eestlasena jõudis hõbefliiti Tormi Villiam Kütt (KJK/UKP). Tugevate finaalsõitudega parandas ta oma positsiooni koguni 39 koha võrra ning lõpetas hõbefliidis 5. kohaga, mis andis üldarvestuses 107. tulemuse.

Teistest eestlastest saavutas üldarvestuses Elari Teras (HJK) 216. koha. Mari Uudam (PJK) lõpetas 270. ning Vesse Uudam (PJK) 272. kohal. Joanna Ojala (TJK) sai emeraldifliidis 339. koha.

Regati võitis Soome parim Optimisti purjetaja Sisu Seliö, kelle treener on Rene Abner. Esikümnesse mahtus purjetajaid koguni üheksast erinevast riigist, mis kinnitab regati tugevat rahvusvahelist taset.

Vaata tulemusi: https://www.optiorangevalencia.es/en/default/races/race-resultsall