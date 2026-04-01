Eva-Lotta Soomer ja Albert Kepp naasesid EuroCupilt pronksmedalid kaelas.

29er EuroCup 2026 sarja kolmas etapp toimus 19.–22. märtsil Sloveenias Koperis, kus Euroopa tipptiimid kogunesid neljaks võistluspäevaks. Kümnest etapist koosnev sari algab Hispaanias ja lõpeb Hollandis ning toob kokku sportlasi nii Euroopast kui ka kaugemalt. 2025. aastal osales EuroCupil rekordarv tiime, lausa 399 paatkonda 26 erinevast riigist.

Seekordsel, ligi 50 paatkonnaga fliidis, rivistasid ennast stardijoonele ka Tallinna Jahtklubi purjetajad Eva-Lotta Soomer/Albert Kepp, kes üldarvestuses lõpetasid 11.kohal, kuid mixed arvestuses said kaela lausa pronksised medalid. Eriti rõõmustav oli nende pääsemine kuldgruppi.

Treener Maria Veessaarel jagus noortele vaid kiidusõnu: “Hea meel oli näha, et Eva-Lotta ja Albert olid oma kolmandaks rahvusvaheliseks regatiks psühholoogiliselt ja füüsiliselt paremini valmis kui kunagi varem. Mõlemal kvalifikatsiooni päeval puhus kirdetuul 10-14 m/s. Eva-Lotta ja Albert suutsid 3 sõitu lõpetada esiviies, mis näitab, et meie talvine füüsiline ettevalmistus on õnnestunud väga hästi. Finaalsõidud toimusid keskmises ebastabiilses tuules, kus määravaks sai tuulepöörete lugemine ja pagide leidmine. Ka sellega said TJK noored suurepäraselt hakkama. Kahjuks mõned taktikalised eksimused märgitsoonis kukutasid Lotta-Alberti 1 punktiga esikümnest välja, aga nendest vigadest on hea õppida ja järgmisel korral saab teha juba vigade paranduse.”

2026. aasta Euro Cup-i sari kujuneb kindlasti kaasahaaravaks ning stardiliinil on oodata tugevat rahvusvahelist taset. Juba esimestel etappidel on osalejaid olnud 23 erinevast riigist, kokku 172 paatkonda. Heameel on tõdeda, et üha tugevnev Põhjamaade 29eri fliit on esimestel etappidel pakkunud tugevat konkurentsi. Üldarvestuses juhivad rootslased Henric Wigforss / William Drakenberg ning tüdrukute arvestuses Soome naiskond Maisa Kauppi / Alisa Kylävainio on hetkel kõrgel 6. kohal. Saame olla uhked oma treeningpartnerite üle ning loodame algaval hooajal neid ka Kakumäel tervitada.

Eesti 29eri fliidil on tulemas põnev hooaeg, kus igapäevaselt on treeningul osalemas rohkem paatkondasid kui kunagi varem. Parimad noorpurjetajad osalevad juulis toimuvatel maailmameistrivõistlustel, kuhu Eesti on saanud osalemisloa lausa kolmele paatkonnale. Tasub mainida et ühe väikese purjetamisriigi jaoks on see suur saavutus ning järjepideva töö tulemus klassi arendamisel. Sügisel plaanime minna Stockholmi Euro Cup-ile ja Helsingisse Eesti-Soome meistrivõistlustele. Hooaja lõpetame detsembris Vilamouras Noorte World Sailingu MM-il. Meie hooajale lisab pinget ka kümnest etapist koosnev Kakumäe GP, ilma milleta ei kujutakski enam Eesti 9eri purjetamist ette.

Näeme merel.

Kokkuvõte: Maria Veessaar / Tallinn Jahtklubi

Pildid: Maria Veessaar / võistluse korraldaja kogu