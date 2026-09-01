Eva-Lotta Soomer ja Albert Kepp saavutasid 29er Euro Cupil mixed-arvestuses teise koha

Rootsis Saltsjöbadenis toimunud 29er Euro Cupil saavutasid Eva-Lotta Soomer ja Albert Kepp mixed-arvestuses teise koha. Võistlusel osales 25 paatkonda kuuest riigist.

Regatt peeti valdavalt tugeva tuule ja vihmaga. Soomer ja Kepp näitasid võistluse jooksul järjest kindlamat sõitu ning lõpetasid mixed-arvestuses teisel kohal.

Eestist osalesid ka Miroslav Dragunov ja Maija Araja, kes pälvisid U17 mixed-arvestuses auhinna. Tegemist oli nende esimese välisregatiga.

Treener Maria Veessaare sõnul näitasid sportlased kogu võistluse vältel kõrget motivatsiooni ja soovi iga päev oma sõitu parandada.

Regati üldvõidu võtsid rootslased Henric Wigforss ja William Drakenberg.

29er võistlushooaeg jätkub juba sel nädalavahetusel Soomes, kus selgitatakse Eesti ja Soome meistrid. Võistlustele on oodata seitset paatkonda Eestist ja seitset Soomest.