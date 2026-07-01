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Eesti Jahtklubide Liit

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GoRR on jõudnud Pärnusse – Eesti jahid lähevad viimasele võistluspäevale vastu liidrikohtadel
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GoRR on jõudnud Pärnusse – Eesti jahid lähevad viimasele võistluspäevale vastu liidrikohtadel

02.07.2026

Läti avamerepurjetamise meistrivõistlustel ehk Gulf of Riga Regattal (GoRR) on seljataga neli võistluspäeva ning regatiflott on jõudnud Pärnusse. Enne regati viimast võistluspäeva on Eesti meeskonnad mitmes arvestusklassis kõrges mängus.

ORC II klassis hoiab kolmandat kohta Pärnu Jahtklubi jaht MASU, mille kapten on Angus Aarna Ant. Viiendal kohal jätkab Saaremaa Merispordi Seltsi jaht KATARINA JEE kapten Mart Tamme juhtimisel.

ORC Cruiser I klassi liider on Pärnu Jahtklubi jaht NORA LII, mille kapten on Ülar Jänes. Seitsmendal kohal paikneb Kalevi Jahtklubi jaht SYLVIA, mille roolis on Aare Kööp.

ORC Cruiser II klassis juhib võistlust Saaremaa Merispordi Seltsi jaht LILIANN kapten Margus Beljakovi juhtimisel. Teisel kohal on Pärnu Jahtklubi 2XS kapten Urmas Varrisega, seitsmendal JÄÄLIND (kapten Margo Põbo), kaheksandal DREAM (kapten Janno Simm) ning üheksandal NINNE (kapten Kaarel Lehtsalu).

LYS arvestuses on teisel kohal Pärnu Jahtklubi SIREN kapten Priit Jürioja juhtimisel. Neljandat kohta hoiab Saaremaa Merispordi Seltsi ELLI (kapten Margus Hiet) ning viiendat Meribel (kapten Risto Riim).

Reedel, 3. juulil, sõidetakse Pärnu lahel regati viimased sõidud, mille järel selguvad 2026. aasta Gulf of Riga Regatta ja Läti avamerepurjetamise meistrivõistluste võitjad. Võistlusjuhendi kohaselt antakse esimene hoiatussignaal kell 11.00. 

Võistluse koduleht: GoRR

GALERII: https://gorr.lv/ee/galerii