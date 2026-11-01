Henri Kiiver hoiab Dakari noorte olümpiamängudel seitsmendat kohta

Senegalis toimuvatel noorte olümpiamängudel Eestit esindav purjelauasportlane Henri Kiiver on Techno 293 klassis kuue võistlussõidu järel 24 sportlase konkurentsis seitsmendal kohal. Henrit juhendab võistlusel treener Aivar Kajakas.

Henri Kiiver EST competing in the Sailing Men’s Windsurfing Open Series Race at Saly Beach West at the Dakar 2026 Youth Olympic Games, Saly, Senegal. Sunday 8 November 2026. Photo: OIS/Felix Diemer. Handout image supplied by OIS/IOC

8. novembril alanud purjelauavõistlustel on Kiiver saavutanud sõitudes 7., 7., 8., 2., 10. ja 8. koha. Seni parima tulemuse tegi eestlane esmaspäeval, 9. novembril, kui lõpetas päeva esimese sõidu teisena. Kuue sõidu järel on Kiiveril 32 arvestuspunkti.

Võistlust juhib kreeklane Evangelos Kyriazakos seitsme punktiga. Teisel kohal on Hongkongi esindaja Ng Hoi Tik 11 ning kolmandal filipiinlane Jade Justin Justiniane 23 punktiga.

Noorte olümpiamängude purjelauavõistlused toimuvad 8.–12. novembrini Saly Beach Westi rannas. Kokku on kavas 15 võistlussõitu, seega on suurem osa võistlusest veel ees.

Tulemused ja võistluse käik: https://dakar2026.sailing.org/results/youth-male-windsurfing/