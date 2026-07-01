Hiiu Purjelaeva Seltsi paadimatk tõi kokku ligi 40 aluse

Hiiu Purjelaeva Seltsi iga-aastane paadimatk tõi tänavu kokku ligi 40 alust, enam kui 170 meresõpra kellest noorim 3 kuu vanune ja 3 koera, kes võtsid üheskoos ette meretee Kärdlast Dirhami. Kahe ja poole aastakümne jooksul on sellest saanud üks Hiiumaa purjetamissuve püsivaid traditsioone, mis ühendab erinevate põlvkondade meresõitjaid.

Tänavusel matkal osalesid nii purjejahid kui ka mootorpaadid. Flotist ei puudunud ka kahemastilised puulaevad Lisette ja Hiiuingel. Soe suveilm ja rahulikud tuuleolud pakkusid osalejatele meeldivaid tingimusi ning aitasid kaasa sellele, et tänavune matk kujunes üheks viimaste aastate osavõturohkemaks.

Hiiu Purjelaeva Seltsi juhatuse liikme ja ühe korraldaja Liisa Maksani sõnul on paadimatka väärtus eelkõige inimestes ja ühises merel olemises.

„Paadimatk ei ole võistlus, vaid võimalus võtta aeg maha, külastada koos uusi sadamaid ning nautida merd ja head seltskonda. Hea meel on näha, et huvi selle traditsiooni vastu on jätkuvalt suur ning igal aastal liitub ka uusi osalejaid,“ sõnas Maksan.

Paadimatka traditsioon sai alguse 2000. aastal ning idee autorid olid Hannes Vaidla ja Marek Rätsep. Aastate jooksul on üheskoos külastatud enam kui 20 sadamat ja lautrikohta üle Eesti ranniku. Osalejaid on nii Hiiumaalt kui ka mandrilt ning paljud neist võtavad matkast osa igal aastal.

Üheks ettevõtmise sümboliks on saanud iga-aastane mälestuskleeps, millel on kirjas marsruut ja matka järjekorranumber. Mitme pikaajalise osaleja paadi pardal võib näha juba ligi paarkümmend kleepsu – märki sellest, et sellest mereretkest on kujunenud oluline osa nende suvisest purjetamishooajast.

Kuigi sihtsadam ja marsruut aastati vahelduvad, on paadimatka mõte jäänud samaks – tuua inimesed merele, avastada uusi paiku ning hoida elus Eesti meresõidu- ja purjetamiskultuuri.

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Pildid: Liisa Maksan