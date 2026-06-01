Hiiumaa merelised ühendused seadsid Sõrul ühised sihid

Sõru jahisadamas toimus pühapäeval kohtumine, kus osalesid kõik Hiiumaa Eesti Purjetamise Liitu kuuluvad merelised organisatsioonid – Sõru Merekool keda esindas tegevjuht Katrin Visnapuu, Hiiu Purjelaeva Seltsi juhatus koosseisus Liisa Maksan ja Karin Kokla ning treenrid Robin Mägi ja Rauno Pielberg ning juhatuse liige Sven Kriggulson Jahtklubi Dagost. Ühisel arutelul osalesid Eesti Purjetamise Liidu president Sven Nuutmann ja juhatuse liige Kai Kallas.

Kuigi kõigil kolmel organisatsioonil on oma tegevussuund ja fookus, ühendab neid ühine eesmärk – hoida ja arendada Hiiumaa merelist pärandit ning tagada, et noorte huvi purjetamise ja merekultuuri vastu kasvaks ka tulevikus.

Kohtumise käigus tehti ülevaade organisatsioonide tegemistest, arutati seniseid õnnestumisi, peamisi väljakutseid ning koostöövõimalusi. Ühiselt tõdeti, et Hiiumaa kui mereriigi identiteedi hoidmisel ja edasi kandmisel on kohalikel merelistel ühendustel oluline roll.

Hiiu Purjelaeva Selts koondab avamerepurjetajaid ja peamiselt keskendub merematkamisele, osaletakse ka võistlusel ja hetkel elab selts kaasa RS Aero 5 paadiklassis tulemusi tegevale Jorgen Kuivoneneile kes juulis suundub Saksamaale euroopa meistrivõistlustele. Tuleval nädalavahetusel peetakse järjekorras 27. Hiiu Purjelaeva Seltsi paadimatk mis viib osalejad Kärdlast – Dirhamisse. Hiiu Purjelaeva Seltsi kogenud purjetajatel on noortele palju pakkuda. Olgu see siis võimalus teha kaasa mõni avameresõit, juhendada ja anda edasi meretarkust. Selles osas tekkis kohapeal mitu lahedat koostöö ideed.

Sõru Merekooli treener Fredy Saarkoppel tutvustas külalistele merekooli tegevust ning viis läbi ringkäigu paadipargis. Tänavu täienes paadipark tänu PRIA toetusele kolme uue Optimist-klassi paadiga. Lisaks soetati Hiiumaa valla toetusel uus, vähe kasutatud treeningkaater. Ka sel suvel juhendab Sõrul noori Kreeka purjetamistreener Iakovos Kikianis.

Positiivse arenguna tõsteti esile ka asjaolu, et Sõru Merekoolis tegutsevad nüüd kaks kutsetunnistusega abitreenerit – Fredy Saarkoppel ja August Vanaselja. Ühtlasi on Hiiumaal järjest rohkem kvalifitseeritud purjetamistreenereid. Jahtklubis Dago tegutseb kolm EKR-tasemega treenerit ning üks treener on kutse omandamise lõppjärgus, Sõru Merekoolis töötab kaks EKR-kutsega purjetamistreenerit.

Merekooli suurimaks väljakutseks peeti jätkuvalt sobivate ruumide puudumist. Vajatakse kohta, kus noored saaksid riideid vahetada, paate hoiustada ja hooldada ning läbi viia teooriatunde ja muid tegevusi. Selline keskus looks paremad võimalused ka laagrite, koolituste ja teiste ühiste ettevõtmiste korraldamiseks.

Jahtklubi Dago esindasid kohtumisel juhatuse liige Sven Kriggulson, treener Rauno Pielberg ja abitreener Robin Mägi, kes saabusid Sõrule Amservi „Hingelt Mereline“ bussiga. Sümboolselt peegeldab sama sõnum ka kõigi kohtumisel osalenud organisatsioonide tegevust ja väärtusi. Klubi jätkab ka sel aastal treeningutega Kärdlas ja Orjakus, toimuvad juba traditsiooniks kujunenud võistlused nagu Garmin Purjetamise Võistlussarja etapp AlpicAir Kärdla Race ühepaatidele, LHV etapp “Oti regatt” Orjakus ja avamerepurjetajatele mõeldud võistlusseeria Dago Karikasari. 50. juubeliaastat tähistava Dago suvi tuleb tihe ja tegus.

Arutelude käigus käsitleti muu hulgas noorte järelkasvu küsimusi, treenerite rolli, organisatsioonide omavahelist koostööd ning võimalusi tuua merendust ja purjetamist senisest enam noorte igapäevaellu. Kõlama jäi mõte, et purjetamine võiks tulevikus olla senisest tugevamalt seotud ka kooliprogrammidega.

Kohtumise lõpetuseks tõdeti, et kolme organisatsiooni koostöö on juba praegu tugev, kuid tulevikus soovitakse seda veelgi tihendada. Arutelude käigus sündis mitmeid uusi ideid ja algatusi, mille elluviimine aitaks tugevdada nii Hiiumaa purjetamist kui ka kogu saare merelist kogukonda.

„Õlg õla kõrval tegutsedes saame Hiiumaad kui mereriiki veelgi enam tugevdada ning tagada, et mereline pärand kanduks edasi ka järgmistele põlvkondadele,“ võtsid osalejad kohtumise kokku.