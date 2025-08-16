Hiiumaal peetud Kärdla Race tõi kokku Eesti noorpurjetajate paremiku

3. augustil lõppenud AlpicAir Kärdla Race 2025 tõi Hiiumaale enam kui 150 noort purjetajat üle Eesti ja Lätist. Võisteldi ühepaatidel klassides Optimist, Zoom 8 ja ILCA 4. Regati viimased kolm sõitu peeti päikeselises, kuid keerutava ja ebastabiilse tuulega ilmas. Kärdla regatti on peetud seitsmel järjestikusel aastal; viimased viis aastat on keskendutud just ühepaatidele. Tegemist on suurima purjetamisvõistlusega, mis Hiiumaal toimub.

Optimist klassi üldarvestuses võitis Otto Vilnis Reneslācis (JSS Jurmala). Teise koha saavutas Robert Matt (SSA) ning kolmanda koha Tobias Kalle (SSA).

„This competition was very nice, the days were very long for me and I worked hard. And the wind was really shifty, so it was a very good to win. I am capable of winning,“ kommenteeris võistluse järel esikoha saavutanud lätlane Otto Vilnis Reneslācis.

Optimist klassi U16 tüdrukute arvestuse esikoha saavutas Mari Uudam (PJK). Teiseks tuli Liise-Kärt Liiber (PJK) ja kolmandaks Joanna Ojala (TJK).

Mari Uudam sõnas pärast finišit: „Võistlus läks hästi, oli tugevaid ja nõrgemaid tuuli ning väga hea korraldus. Tänan korraldajaid ja oma konkurente.“

Optimist U12 üldarvestuse esikoht kuulus Vesse Uudamile (PJK). Teine koht läks Johanna Kuhi-Thalfeldtile (HJK) ning kolmas Magda Matsulevitšile (TJK).

„Võistlus läks üsna hästi, väga hea korraldus ja tänan. Aitäh,“ ütles Vesse Uudam kokkuvõtteks.

U12 tüdrukute arvestuses kuulus esikoht Johanna Kuhi-Thalfeldtile (HJK), järgnesid Magda Matsulevitš (TJK) ja Miia Soom (SSA).

Johanna rääkis, et võistlusel tuli ette erinevaid hetki: „Esimesel päeval oli hästi tugev tuul ja mul oli raske kallutada, aga ma sain hakkama. Täna viimases sõidus olin alguses seitsmes, aga finišisirgel sattusin tuulevaikusesse ja lõpetasin umbes viiekümnendana. Aga muidu mulle väga meeldis ja sain palju kogemusi.“

Zoom 8 klassis U20 poiste arvestuses võitis Ats Alttoa (TJK). Teiseks tuli Leon Zolotarjov (UKP) ja kolmandaks Karl Iljas (TSJK).

„Üldiselt läks hästi. Esimesel päeval väga mitte, aga teistel päevadel oli lõbus ja hea sõita. See päris esimene koht sai küll disklafi, nii et ma oleks muidu teise saanud, aga olen selle üle ka õnnelik,“ märkis Ats Alttoa.

Zoom 8 U20 tüdrukute arvestuses kuulus esikoht Anna Altrovile (UKP). Järgnesid Lisanna Kasenurm (PJK) ja Anni Kubjas (SMS).

ILCA 4 klassis U18 poiste arvestuses tuli võitjaks Alexander Eberle (ROPK), järgnesid Robert Kesküla (UKP) ja Teodor End (UKP).

ILCA 4 U18 tüdrukute ja naiste arvestuses võitis Brigitta Vilo (KJK), teiseks jäi Susanna Maria Jõgi (TJK) ja kolmandaks Sharon Peetrimäe (PJK).

„Ma siis võitsin U18 tüdrukute, naiste ning üldarvestuse ILCA 4-s. Päevad olid päris pikad ja võistlus keerukas. Esimene päev oli lemmik – tugev tuul ja hea minek. Ülejäänud päevadel oli laine ning keerutav tuul, mis tegi sõidud raskemaks,“ sõnas Vilo pärast võistluse lõppu.

Järgmine Garmin Purjetamise Võistlussarja etapp peetakse 22-24. Augustil Lohusalus- Tallinna Jahtklubi Karikavõistlustel. Võistlevad paadiklassid ILCA6, ILCA7, RSAero, RSFeva, 29er, 49er/FX, 470

