Jälgi avamerepurjetamise euroopa meistrivõistlustel toimuvat!
Avamerepurjetamise Euroopa meistrivõistlused Klaipedas on alanud. Esimene võistluspäev viib osalejad pikale avamere etapile, mille kestvuseks hindavad korraldajad mõne osaleja puhul isegi kuni 36 tundi. Tugevas tuules tuleb läbida A/B grupil, kus eestlastest võistleb Mati Sepp alusel Clean Energy, 240 miili ja C klassis kus osalevad Lumi, Jazz, Amserv, Shadow, Sugar ja Faro meeskonnad.
Sõite saab jälgida reaalajas: https://www.tractrac.com/event-page/event_20260806_ORCEuropea/3573
Tulemused tulevad siia: https://manage2sail.com/en-US/event/50d576e3-fe94-406a-866e-c757b54265ad#!/onb?tab=documents&classId=4b8cc1ed-f4d7-43d2-a913-58867ea7563f
Pika sõidu ajal on tore vaadata pilte eilsest avatseremooniast ja treeningsõidust: https://www.flickr.com/photos/204511506@N03/
Kohapeal on ka terve plejaad Eesti võistlusametnike: Madis Ausman ja Tormi Jõgi märgipanijatena, Mihkel Šesterikov võistlusjuhina ja Andrus Aarna mõõtjana.