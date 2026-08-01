Ilm:
...
Laadimas...
KIIRVIITED
Võistluslitsensid Kalender Edetabelid ePood Purjeka Registreerimine Mõõdukirjad
Tuul:
Laadimas...

Eesti Jahtklubide Liit

KIIRVIITED
Võistluslitsensid Kalender Edetabelid ePood Purjeka Registreerimine Mõõdukirjad
Esileht
Tule purjetama
Purjetamisalad
Teenused
Pood
Purjejahtide register
Mõõdukirjad
Mõõtjad
Reklaamiload
Treenerikutse
Võistlusametnikud
Väikelaeva kindlustus
Varustuse kasutamine
Edetabelid
Juhendid / Reeglid
Organisatsioon
Liikmed
Juhatus
Põhidokumendid
Komisjonid
Ajalugu
Sümboolika
Lingid
Kontakt
Meedia
Fotod
Uudised
ERR uudised
Postimees
Delfi
Ajakiri Paat
Ajakiri Navigaator
KOHT: Hara
KORRALDAJA: HSS
KOHT: Šveits
KOHT: Nõuni järv
KOHT: Pärnu Jahisadam
KORRALDAJA: Pärnu Jahtklubi
NÄITA ROHKEM

OSTUKORV

Laen ostukorvi...
Jälgi avamerepurjetamise euroopa meistrivõistlustel toimuvat!
Tagasi

Jälgi avamerepurjetamise euroopa meistrivõistlustel toimuvat!

10.08.2026

Avamerepurjetamise Euroopa meistrivõistlused Klaipedas on alanud. Esimene võistluspäev viib osalejad pikale avamere etapile, mille kestvuseks hindavad korraldajad mõne osaleja puhul isegi kuni 36 tundi. Tugevas tuules tuleb läbida A/B grupil, kus eestlastest võistleb Mati Sepp alusel Clean Energy, 240 miili ja C klassis kus osalevad Lumi, Jazz, Amserv, Shadow, Sugar ja Faro meeskonnad.

Sõite saab jälgida reaalajas: https://www.tractrac.com/event-page/event_20260806_ORCEuropea/3573

Tulemused tulevad siia: https://manage2sail.com/en-US/event/50d576e3-fe94-406a-866e-c757b54265ad#!/onb?tab=documents&classId=4b8cc1ed-f4d7-43d2-a913-58867ea7563f

Pika sõidu ajal on tore vaadata pilte eilsest avatseremooniast ja treeningsõidust: https://www.flickr.com/photos/204511506@N03/

Kohapeal on ka terve plejaad Eesti võistlusametnike: Madis Ausman ja Tormi Jõgi märgipanijatena, Mihkel Šesterikov võistlusjuhina ja Andrus Aarna mõõtjana.