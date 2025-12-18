Ilm:
...
Laadimas...
KIIRVIITED
Võistluslitsensid Kalender Edetabelid ePood Purjeka Registreerimine Mõõdukirjad
Tuul:
Laadimas...

Eesti Jahtklubide Liit

KIIRVIITED
Võistluslitsensid Kalender Edetabelid ePood Purjeka Registreerimine Mõõdukirjad
Esileht
Tule purjetama
Purjetamisalad
Teenused
Pood
Purjejahtide register
Mõõdukirjad
Mõõtjad
Reklaamiload
Treenerikutse
Võistlusametnikud
Väikelaeva kindlustus
Varustuse kasutamine
Edetabelid
Juhendid / Reeglid
Organisatsioon
Liikmed
Juhatus
Põhidokumendid
Komisjonid
Ajalugu
Sümboolika
Lingid
Kontakt
Meedia
Fotod
Uudised
ERR uudised
Postimees
Delfi
Ajakiri Paat
Ajakiri Navigaator

Ühtegi sündmust ei leitud.

NÄITA ROHKEM

OSTUKORV

Laen ostukorvi...
Jevgeni Petrovi kandidatuur esitati riiklikule lõimumisvaldkonna preemiale
Tagasi

Jevgeni Petrovi kandidatuur esitati riiklikule lõimumisvaldkonna preemiale

18.12.2025

Eesti Purjetamise Liit esitas treener Jevgeni Petrovi kandidatuuri riiklikule lõimumisvaldkonna preemiale, millega Kultuuriministeerium ja Integratsiooni Sihtasutus tunnustavad inimesi ja organisatsioone lõimumist toetava tegevuse eest.

Kandideerimine on tunnustus Jevgeni Petrovi igapäevasele tööle treenerina, mille keskmes on noorte kaasamine ja kogukonna hoidmine purjetamisspordi kaudu. Tema tegevus ühendab lapsi, peresid ja eri kultuuritaustaga inimesi ning toetab avatud ja toimiva kogukonna kujunemist.

Sel aastal tunnustavad Integratsiooni Sihtasutus ja Kultuuriministeerium lõimumist edendavaid inimesi ja organisatsioone preemiatega juba 26. korda. 

„Ühiskonna teevad tugevaks jagatud väärtused ja ühtekuuluvustunne, mis tekivad koostöö ja vastastikkuse mõistmise kaudu. Lõimumispreemiad on tunnustus inimestele, kes aitavad suurendada meie ühiselt jagatud väärtusi ja kodutunnet,“ ütles kultuuriminister Heidy Purga

Maardu Purjespordikool koduleht