Jevgeni Petrovi kandidatuur esitati riiklikule lõimumisvaldkonna preemiale

Eesti Purjetamise Liit esitas treener Jevgeni Petrovi kandidatuuri riiklikule lõimumisvaldkonna preemiale, millega Kultuuriministeerium ja Integratsiooni Sihtasutus tunnustavad inimesi ja organisatsioone lõimumist toetava tegevuse eest.

Kandideerimine on tunnustus Jevgeni Petrovi igapäevasele tööle treenerina, mille keskmes on noorte kaasamine ja kogukonna hoidmine purjetamisspordi kaudu. Tema tegevus ühendab lapsi, peresid ja eri kultuuritaustaga inimesi ning toetab avatud ja toimiva kogukonna kujunemist.

Sel aastal tunnustavad Integratsiooni Sihtasutus ja Kultuuriministeerium lõimumist edendavaid inimesi ja organisatsioone preemiatega juba 26. korda.

„Ühiskonna teevad tugevaks jagatud väärtused ja ühtekuuluvustunne, mis tekivad koostöö ja vastastikkuse mõistmise kaudu. Lõimumispreemiad on tunnustus inimestele, kes aitavad suurendada meie ühiselt jagatud väärtusi ja kodutunnet,“ ütles kultuuriminister Heidy Purga.

