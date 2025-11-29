Johanna Poksile omistati rahvusvahelise võistluskohtuniku kvalifikatsioon

Pildil: vasakult Johanna Poksi ja samuti võistluskohtunik Agnes Lill

Iirimaal toimuval World Sailingu kongressil sai teatavaks, et Johanna Poksile on omistatud rahvusvahelise purjetamise võistluskohtuniku (IJ) kvalifikatsioon, mille taotlemiseks tuleb läbida koolitus, sooritada eksam ning teha rahvusvahelistel võistlustel praktilist tööd. Antud kvalifikatsioon kehtib neli aastat. Johanna on võistluskohtunikuna Eestis tegutsenud juba mitu aastat. Tema isa Andrus Poksi on olnud kohtunikuna ametis mitmetel Olümpiamängudel ning viimati, Pariisi Olümpial, täitis ta žürii aseesimehe rolli.

Soovime Johannale edu ja palju toredaid regatte!