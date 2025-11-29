Ilm:
...
Laadimas...
KIIRVIITED
Võistluslitsensid Kalender Edetabelid ePood Purjeka Registreerimine Mõõdukirjad
Tuul:
Laadimas...

Eesti Jahtklubide Liit

KIIRVIITED
Võistluslitsensid Kalender Edetabelid ePood Purjeka Registreerimine Mõõdukirjad
Esileht
Tule purjetama
Purjetamisalad
Teenused
Pood
Purjejahtide register
Mõõdukirjad
Mõõtjad
Reklaamiload
Treenerikutse
Võistlusametnikud
Väikelaeva kindlustus
Varustuse kasutamine
Edetabelid
Juhendid / Reeglid
Organisatsioon
Liikmed
Juhatus
Põhidokumendid
Komisjonid
Ajalugu
Sümboolika
Lingid
Kontakt
Meedia
Fotod
Uudised
ERR uudised
Postimees
Delfi
Ajakiri Paat
Ajakiri Navigaator
NÄITA ROHKEM

OSTUKORV

Laen ostukorvi...
Johanna Poksile omistati rahvusvahelise võistluskohtuniku kvalifikatsioon
Tagasi

Johanna Poksile omistati rahvusvahelise võistluskohtuniku kvalifikatsioon

07.11.2025

Pildil: vasakult Johanna Poksi ja samuti võistluskohtunik Agnes Lill

Iirimaal toimuval World Sailingu kongressil sai teatavaks, et Johanna Poksile on omistatud rahvusvahelise purjetamise võistluskohtuniku (IJ) kvalifikatsioon, mille taotlemiseks tuleb läbida koolitus, sooritada eksam ning teha rahvusvahelistel võistlustel praktilist tööd. Antud kvalifikatsioon kehtib neli aastat. Johanna on võistluskohtunikuna Eestis tegutsenud juba mitu aastat. Tema isa Andrus Poksi on olnud kohtunikuna ametis mitmetel Olümpiamängudel ning viimati, Pariisi Olümpial, täitis ta žürii aseesimehe rolli.

Soovime Johannale edu ja palju toredaid regatte!