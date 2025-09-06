Kalevi Jahtklubi meistrivõistlusel Pirital selgitati Eesti meistrid svertpaatidel

31. augustil lõppesid Pirital Kalevi Jahtklubis Eesti meistrivõistlused svertpaadiklassidele. Nelja päeva jooksul peeti võistlussõite kaheksas klassis – Optimist, Zoom8, ILCA 4, RS Aero 5, RS Aero 6, RS Aero 7, 29er ja 470. Stardis oli ligi 200 purjetajat Eestist, Lätist ja Soomest ja Rootsist.

Kui esimene päev möödus täielikus tuulevaikuses, siis teisel ja kolmandal päeval pakkusid võistlejatele väljakutseid tugev vihm ja keerutav tuul. Pühapäevane lõppvaatus tõi aga stabiilsema tuule ning kuivema ilma, mis võimaldas pidada otsustavad sõidud ja välja selgitada 2025.

Optimist-klassi üldarvestuses krooniti Eesti meistriks Robert Matt (SSA), teise koha saavutas Tobias Kalle (SSA) ning kolmandaks tuli Elari Teras (HJK).

U16 tüdrukute seas tuli Eesti meistriks Pärnu Jahtklubi purjetaja Liise-Kärt Liiber, kes kindlustas endale tiitli stabiilsete sõitude ja tugeva hooaja lõppakordiga. Hõbemedali võitis samuti Pärnu Jahtklubist Elisabeth Veenpere ning pronksi teenis klubikaaslane Mari Uudam.

U12 üldarvestuses pälvis Eesti meistritiitli Haapsalu Jahtklubi purjetaja Johanna Kuhi-Thalfeldt. Hõbemedali võitis Tallinna Jahtklubi esindaja Magda Matsulevitš, kes näitas head minekut kogu regati vältel. Pronksise autasu sai Pärnu Jahtklubi noorpurjetaja Vesse Uudam, kelle jaoks oli tegemist olulise saavutusega tihedas konkurentsis.

U12 tüdrukute arvestuses krooniti Eesti meistriks samuti Johanna Kuhi-Thalfeldt Haapsalust. Hõbeda võitis Tallinna Jahtklubi Magda Matsulevitš, kellele järgnes kolmandana Pärnu Jahtklubi noorpurjetaja Miia Soom.

Zoom8 klassi U20 poiste seas sai Eesti meistritiitli Leon Zolotarjov (UKP), teiseks tuli Toomas Pärenson (ROPK) ja kolmandaks Ats Alttoa (TJK). Sama klassi U20 tüdrukute konkurentsis võitis kindlalt Anna Altrov (UKP), hõbeda teenis Anni Kubjas (SMS) ja pronksi Maari Mars (TSJK).

ILCA 4 klassi U18 poiste arvestuses oli parim Marlon Münt (KJK), teise koha saavutas William Liiv (ROPK) ning kolmandaks tuli Alexander Eberle (ROPK). Tüdrukute U18 arvestuses võitis Eesti meistritiitli Brigitta Vilo (KJK), teise kohe saavutas Susanna Maria Jõgi (TJK) ja kolmanda koha omanikuks tuli Leene Väliste (PJK).

RS Aero 5 klassis pälvis meistritiitli Jorgen Kuivonen (HPS), hõbeda võitis Jessika Jõesaar (HSS) ja pronksi Roland Rand (UKP). RS Aero 6 klassis oli parim Kristo Ounap (SMS), teise koha saavutas Andres Rohtla (KJK) ning kolmandaks tuli Liina Kolk (UKP/SMS). RS Aero 7 klassis läks Eesti meistritiitel Tavo Annusele (ROPK), hõbemedali teenis Bo Aaron Kooser (ROPK) ning pronksi Arthur Kooser (AERO).

29er klassis näitasid tugevat minekut Tallinna Jahtklubi paatkonnad – meistriteks tulid Eva-Lotta Soomer ja Albert Kepp, teiseks Ann Carolin Victoria Vürst ja Grete Kant ning kolmandaks Johanna Koit ja Iiris Liira.

470 klassis võidutsesid Andrias Sepp ja Liise Välist (PJK), hõbeda saavutasid Mia Marin ja Markus Lilienthal (KJK) ning pronksmedalid said kaela Rael Natali Ets ja Jakob Sang (UKP).

Eesti Purjetamise Liidu president Sven Nuutmann:

„Palju õnne kõikidele värsketele Eesti meistritele! Tulemused näitavad meie noorte ja täiskasvanud purjetajate head taset ning annavad kindlust, et liigume õiges suunas. Kohtume juba järgmistel regattidel – 12.-14. septembril EKV 9. etapil Pärnu Sügisregatil ning 19.-21. septembril EMV 10. Tallinna Nädala regatil, kus selguvad tänavused viimased Eesti meistrid.“

Kõik tulemused: https://manage2sail.com/et-EE/event/kalevijahtklubimv#!/