Kärdla Race 2025: teisel võistluspäeval valitsev keerutav maatuul segas kaarte

Hiiumaal Tareste lahel jätkus laupäeval Garmin Purjetamise Võistlussarja etapp Alipcair Kärdla Race 2025, kus kolme paadiklassi – Optimist, Zoom8 ja ILCA 4 – sportlased asusid rinda pistma järgmiste võistlussõitudega. Regatil osaleb kokku 154 noorpurjetajat üle Eesti ning ka Lätist.

Kui avapäeval tuli purjetada tugevas tuules ja hoovihmas, siis laupäevane ilm pakkus sportlastele vaheldust – peamiselt mõõdukas, kuid keerutav tuul ja selgem taevas nõudsid head taktikalist vaistu ning kannatlikkust. Kõikides paadiklassides saadi kirja kolm võistlussõitu, mis viis sõitude koguarvu kuuele. See tähendab, et seni halvim tulemus langes maha.

Optimist-klassis parimad peale teist päeva

Optmistil jätkub tihe konkurents üldarvestuse esikolmikule. Esikohal püsib jätkuvalt Otto Vilnis Reneslācis (JSS Jurmala), teisel kohal Tobias Kalle (SSA) ja kolmandal kohal Robert Matt (SSA).

Tüdrukute U16 arvestuses hoiab esikohta Elza Kristiana Reneslāce (JSS Jurmala), kuid talle on tihedalt kannul Mari Uudam (PJK) ja Liise-Kärt Liiber (PJK).

U12 tüdrukute seas püsib liidrina Johanna Kuhi-Thalfeldt (HJK) ning U12 üldarvestust juhib nüüd Vesse Uudam(PJK).

Zoom8 klassi arengud

Tüdrukute U20 arvestuses liidripositsioonil Lisanna Kasenurm (PJK), teine Anna Altrov (UKP) ning kolmandal kohal Eva Mägi (SMS).

Poiste seas jätkab liidrina Leon Zolotarjov (UKP), kellele järgnevad Karl Iljas (TSJK) ja Ats Alttoa (TJK).

ILCA 4 klassi liidrid

U18 poiste seas juhib tänase päeva lõpuks Alexander Eberle (ROPK), kellele järgneb Marlon Münt (KJK) ja kolmandal kohal Robert Keskküla (UKP).

Naiste ja tüdrukute arvestuses juhib arvestust Kalevi Jahtklubi neiu Brigitta Vilo, kahe punktiga jääb maha ja hetkel teisel kohal Susanna Maria Jõgi (TJK) ja kolmandal kohal Sharon Peetrimäe Pärnu Jahtklubi Purjespordikoolist.

Viimane võistluspäev algab pühapäeval kell 11.00

Pühapäeval, 3. augustil toimub regati viimane võistluspäev, kus plaanis on veel kolm sõitu, mis selgitavad lõplikud paremusjärjestused.

Kõik tulemused: https://manage2sail.com/et-EE/event/629b07c1-9457-432c-8149-01ce7cbc7587#!/