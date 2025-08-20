Katariina II MM hõbe, Clean Energy pronks

8. augustil Tallinnas Pirital alanud ja nädal aega kestnud Garmin ORC avamerepurjetamise meistrivõistlused said eile läbi.

Võistlusel osales kokku 65 meeskonda, kes olid vastavalt jahi suurusele jaotatud kolme võistlusgruppi: A, B ja C.

A-grupis võistles ainsa Eesti meeskonnana kapten Mati Sepa juhtimisel Clean Energy. Võistluse vältel tabas neid mitmeid ootamatusi – pikal avamereetapil läks elekter ära ning eelviimasel päeval purunes rool. Sellele vaatamata saavutas meeskond tugeva kolmanda koha.

B-grupis saavutas eestlastest parima tulemuse Olympic, kapten Tiit Vihuli juhtimisel: üldarvestuse 6. koht ja Corinthianite hõbemedal. Fanatic 2 (kapten Ain-Eke Jalasto) lõpetas üldarvestuses 7. kohal ja sai harrastajate pronksi. Forte (kapten Jaak Jõgi) oli 8. kohal ning Shadow (kapten Harles Liiv) 9. kohal. Sleeper-Põhjala lõpetas B-grupi viimasena, 22. kohal.

C-grupis võitis teise koha Katariina II (Pärnu Jahtklubi), kapten Aivar Tuulbergi juhtimisel. Meeskonnas olid Karl-Hannes Tagu, August Luure, Joosep Laus, Lorenzo Bodini, Andrea Trani, Pietro Barucco ja Matteo Velicogna. Sugar(kapten Sandro Montefusco) saavutas 4. koha. Amserv (kapten Margus Žuravljov) lõpetas üldarvestuses 5. kohal ja sai harrastajate hõbeda. Harrastajate arvestuses võitis pronksmedali Jazz, kapten Tarmo Endi juhtimisel.

Kõik tulemused: https://data.orc.org/public/WEV.dll?action=index&eventid=uxauu

Võistluse koduleht: https://www.orcworlds2025.com