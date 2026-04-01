Ilm:
...
Laadimas...
KIIRVIITED
Võistluslitsensid Kalender Edetabelid ePood Purjeka Registreerimine Mõõdukirjad
Tuul:
Laadimas...

Eesti Jahtklubide Liit

Esileht
Tule purjetama
Purjetamisalad
Teenused
Pood
Purjejahtide register
Mõõdukirjad
Mõõtjad
Reklaamiload
Treenerikutse
Võistlusametnikud
Väikelaeva kindlustus
Varustuse kasutamine
Edetabelid
Juhendid / Reeglid
Organisatsioon
Liikmed
Juhatus
Põhidokumendid
Komisjonid
Ajalugu
Sümboolika
Lingid
Kontakt
Meedia
Fotod
Uudised
ERR uudised
Postimees
Delfi
Ajakiri Paat
Ajakiri Navigaator
KOHT: Masti 16, Tallinn
KORRALDAJA: Eesti Purjetamise Liit
KOHT: Hyères, FRA
KOHT: Masti 16, Tallinn
KORRALDAJA: Eesti Purjetamise Liit
KOHT: Pärnu Jahisadam
KORRALDAJA: Pärnu Jahtklubi
NÄITA ROHKEM

OSTUKORV

Laen ostukorvi...
Lahkus legendaarne jääpurjetaja Vello Jürjo
Tagasi

Lahkus legendaarne jääpurjetaja Vello Jürjo

30.03.2026

28. märtsil lahkus meie seast jääpurjetamise suurkuju, meister, õpetaja ja teerajaja, Jahtklubi Dago auliige Vello Jürjo.

Eesti üks legendaarsemaid jääpurjetajaid Vello Jürjo liugleb nüüd seal, kus lõputud jääväljad on siledad kui peegel. Ei ole just palju neid spordimehi, kelle medalikapp ja karikate riiul oleks nii pungil auhindadest, kui neid saavutas Vello.

Neljakordne Euroopa meister, hõbedad ja pronksid pealeselle, 11-kordne Eesti meister Monotüüp XV jääpurjekal. Omal ajal ülitihedas konkurentsis võidetud kuldmedal, hõbe ja kolm pronksi NSV Liidu meistrivõistlustel. NSV Liidu kiirusrekord DN-klassi jääpurjekal aastast 1974. Samas klassis Eesti meister, aasta oli siis 1980. Vello Jürjo valiti 75-aastasena Hiiumaa aasta sportlaseks. Annab järgi teha! Tema valmistatud jääpurjekad on senini maailma absoluutne tipptase, meenutab Ain Tähiste.

Kaastunne kõikidele Vello lähedastele ja sõpradele!

Vello Jürjo ärasaatmine toimub laupäeval, 4. aprillil kell 12 Hiiumaal Käina tavandimajas.