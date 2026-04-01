Lahkus legendaarne jääpurjetaja Vello Jürjo

28. märtsil lahkus meie seast jääpurjetamise suurkuju, meister, õpetaja ja teerajaja, Jahtklubi Dago auliige Vello Jürjo.

Eesti üks legendaarsemaid jääpurjetajaid Vello Jürjo liugleb nüüd seal, kus lõputud jääväljad on siledad kui peegel. Ei ole just palju neid spordimehi, kelle medalikapp ja karikate riiul oleks nii pungil auhindadest, kui neid saavutas Vello.

Neljakordne Euroopa meister, hõbedad ja pronksid pealeselle, 11-kordne Eesti meister Monotüüp XV jääpurjekal. Omal ajal ülitihedas konkurentsis võidetud kuldmedal, hõbe ja kolm pronksi NSV Liidu meistrivõistlustel. NSV Liidu kiirusrekord DN-klassi jääpurjekal aastast 1974. Samas klassis Eesti meister, aasta oli siis 1980. Vello Jürjo valiti 75-aastasena Hiiumaa aasta sportlaseks. Annab järgi teha! Tema valmistatud jääpurjekad on senini maailma absoluutne tipptase, meenutab Ain Tähiste.

Kaastunne kõikidele Vello lähedastele ja sõpradele!

Vello Jürjo ärasaatmine toimub laupäeval, 4. aprillil kell 12 Hiiumaal Käina tavandimajas.