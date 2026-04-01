Lahkus purjetamistreener Imre Taveter

Imre Taveter oli Eesti purjetamises pikaaegne ja järjekindel tegija, kelle sportlase- ja treenerikarjäär ulatus mitme aastakümne taha. Ta alustas purjetamisega 1976. aastal Kalevi Jahtklubis ning kujunes aastate jooksul üheks silmapaistvamaks Finn-klassi purjetajaks Eestis.

Tema sportlastee tipphetkedeks olid osalemine olümpiamängudel – 2000. aastal Sydneys saavutatud 22. koht ning 2004. aastal Ateenas 25. koht. Rahvusvahelisel tasemel kuulusid tema saavutuste hulka ka Euroopa juunioride meistritiitel 1987. aastal ning tugevad tulemused maailma- ja Euroopa meistrivõistlustelt. Eesti meistriks tuli ta üheksal korral.

Lisaks sportlaskarjäärile panustas Taveter märkimisväärselt purjetamise arengusse treeneri ja eestvedajana. Ta tegutses treenerina nii Pärnu Jahtklubis kui ka Kalevi Jahtklubis, andes oma teadmisi ja kogemusi edasi noorematele põlvkondadele. Tema töö oli süsteemne, nõudlik ja sihikindel – väärtused, mis on iseloomustanud ka tema enda sportlasteed.

Imre oli ka Eesti Finn-klassi Liidu juhatuse liige aastatel 1997-2010, panustades klassi arengusse ja järjepidevusse Eestis.

Eesti Purjetamise Liidu president Sven Nuutmann sõnas: „Imre lahkumine on suur kaotus kogu Eesti purjetamisele. Tema kogemus, pühendumus ja panus nii sportlase kui treenerina on jätnud sügava jälje meie purjetamisse ning see mõju kestab edasi ka tulevikus.“

Tema panus Eesti purjetamisse on märkimisväärne ning jääb kestma tema õpilaste, kolleegide ja saavutuste kaudu.

Imre kolleegid meenutavad, et ta rääkis oma abikaasast ja lastest alati suure uhkusega. Ta oli armastav abikaasa, kolme lapse isa ning alates eelmisest aastast ka vanaisa.

Avaldame kaastunnet lähedastele, kolleegidele ja kõigile, keda Imre Taveter oma eluteel puudutas.

Eesti Purjetamise Liit