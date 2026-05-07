Ilm:
...
Laadimas...
KIIRVIITED
Võistluslitsensid Kalender Edetabelid ePood Purjeka Registreerimine Mõõdukirjad
Tuul:
Laadimas...

Eesti Jahtklubide Liit

KIIRVIITED
Võistluslitsensid Kalender Edetabelid ePood Purjeka Registreerimine Mõõdukirjad
Esileht
Tule purjetama
Purjetamisalad
Teenused
Pood
Purjejahtide register
Mõõdukirjad
Mõõtjad
Reklaamiload
Treenerikutse
Võistlusametnikud
Väikelaeva kindlustus
Varustuse kasutamine
Edetabelid
Juhendid / Reeglid
Organisatsioon
Liikmed
Juhatus
Põhidokumendid
Komisjonid
Ajalugu
Sümboolika
Lingid
Kontakt
Meedia
Fotod
Uudised
ERR uudised
Postimees
Delfi
Ajakiri Paat
Ajakiri Navigaator
KOHT: Helsingi, FIN
KOHT: Hispaania
KOHT: Tilgu, EST
KORRALDAJA: Tilgu Sadama Jahtklubi
KOHT: Pärnu Jahisadam
KORRALDAJA: Pärnu Jahtklubi
NÄITA ROHKEM

OSTUKORV

Laen ostukorvi...
Lenny tõusis J/70 maailmameistrivõistlustel neljandaks
Tagasi

Lenny tõusis J/70 maailmameistrivõistlustel neljandaks

28.05.2026

Prantsusmaal Marseille’s peetavatel J/70 Corinthian maailmameistrivõistlustel tõusis Eesti meeskond jahil Lenny teise võistluspäeva järel üldarvestuses neljandale kohale. Eestit esindavad Tõnu Tõniste, Toomas Tõniste, Maiki Saaring, Henri Tauts ja Marko Lilienthal.

Ka kolmapäeval tuli võistlejatel rinda pista keeruliste ja muutlike tuuleoludega. Algse plaani järgi loodeti hommikusele briisile, kuid selle hilinemise tõttu lükati start edasi ning võistlusala viidi kaldast kaugemale stabiilsema tuule otsingule.

Uuel võistlusalal õnnestus siiski pidada üks sõit 7–9 sõlme tugevuses tuules, kuid võistluse käigus nõrgenes briis taas märgatavalt ning finiš tuli võtta lühendatud rajal.

Kahe päeva jooksul on Marseille’ keerulistes tingimustes kõige stabiilsemalt esinenud Austraalia meeskond Celestial Sam Haynesi juhtimisel, kes tõusis üldliidriks. Teisel kohal jätkab Norra jaht Bagdad II ning kolmandal kohal USA meeskond Dime.

88 paadiga maailmameistrivõistlustel osalevad meeskonnad 20 riigist. Regatt jätkub Marseille’s laupäevani ning kokku on kavas kümme sõitu.

Võistluse koduleht ja tulemused: https://www.j70mcwc.com/index.php