Lenny tõusis J/70 maailmameistrivõistlustel neljandaks

Prantsusmaal Marseille’s peetavatel J/70 Corinthian maailmameistrivõistlustel tõusis Eesti meeskond jahil Lenny teise võistluspäeva järel üldarvestuses neljandale kohale. Eestit esindavad Tõnu Tõniste, Toomas Tõniste, Maiki Saaring, Henri Tauts ja Marko Lilienthal.

Ka kolmapäeval tuli võistlejatel rinda pista keeruliste ja muutlike tuuleoludega. Algse plaani järgi loodeti hommikusele briisile, kuid selle hilinemise tõttu lükati start edasi ning võistlusala viidi kaldast kaugemale stabiilsema tuule otsingule.

Uuel võistlusalal õnnestus siiski pidada üks sõit 7–9 sõlme tugevuses tuules, kuid võistluse käigus nõrgenes briis taas märgatavalt ning finiš tuli võtta lühendatud rajal.

Kahe päeva jooksul on Marseille’ keerulistes tingimustes kõige stabiilsemalt esinenud Austraalia meeskond Celestial Sam Haynesi juhtimisel, kes tõusis üldliidriks. Teisel kohal jätkab Norra jaht Bagdad II ning kolmandal kohal USA meeskond Dime.

88 paadiga maailmameistrivõistlustel osalevad meeskonnad 20 riigist. Regatt jätkub Marseille’s laupäevani ning kokku on kavas kümme sõitu.

