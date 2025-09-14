LHV sisenejate sari 2025 tõi kokku 133 noort purjetajat
LHV sisenejate sari on Eesti noorte purjetamise üks olulisemaid sissejuhatavaid võistlussarju, mille eesmärk on pakkuda noortele kuni 16-aastastele esimeseid võistluskogemusi turvalises ja arendavas keskkonnas. Sari toob kokku nii kogenumad kui ka alles esimesi starte tegevad purjetajad, andes neile võimaluse mõõtu võtta eakaaslastega eri paikkondades peetavatel regattidel.
2025. aastal koosnes sari kuuest etapist – Pärnus, Toilas, Saadjärvel, Orjakus (Oti regatt), Haras (Tormilinnu regatt) ja lõppakordina Tallinnas. Kokku osales 133 last 17 klubist üle Eesti. Punktiarvestusse läksid vähemalt kolmel etapil osalenud võistlejad.
Üldarvestuses krooniti sarja võitjaks Karl Felix Hindrikson Kalevi Jahtklubist. Teise koha saavutas Raidon Aso (Käsmu Lahe Merekool) ning kolmandaks tuli Tormi Talts (Tilgu Sadama Jahtklubi).
U16 vanuseklassis jagunes esikolmik samade sportlaste vahel: esikoha teenis Karl Felix Hindrikson, teiseks tuli Raidon Aso ja kolmandaks Tormi Talts.
U16 tüdrukute arvestuses võitis sarja Maria Pajuste Saaremaa Merispordi Seltsist.. Teise koha saavutas Heleene Loore Kuusk Käsmu Lahe Merekoolist ja kolmandaks tuli Daniella Kukuškin Nõuni Purjesklubist.
Kuue etapiga said noored kogeda väga erinevaid purjetamistingimusi – alates sisemaa järvedest kuni saarte vahel toimuvate regattideni. LHV sisenejate sari on oluline hüppelaud, kust on sirgunud mitmeid juba Eesti noortekoondisesse jõudnud purjetajaid.
Pildid: Aleksandr Abrosimov