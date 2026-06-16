Liidrid on enne finaalpäeva selgunud – Lohusalus peeti Garmin Purjetamise Võistlussarja teine võistluspäev

Lohusalus peetava Garmin Purjetamise Võistlussarja teise etapi teine võistluspäev algas küll tagasihoidlikes tuuleoludes, kuid pärastlõunal avanenud võimalus lubas võistlusjuhtidel sportlased merele saata. Päeva lõpuks oli enamikul klassidel kirjas kolm lisasõitu ning kahe võistluspäeva kokkuvõttes on enne otsustavat finaalpäeva selgunud esimesed favoriidid.

Olümpiaklassis ILCA 6 jätkab meeste arvestuses liidrina William Liiv 22 punktiga (ROPK). Talle järgnevad Karl Veetõusme (ROPK) 27 ja Marlon Münt (KJK) 26 punktiga. Naiste arvestuses on kindlalt esikohal Romi Safin (ROPK/TJK), kellel on kirjas vaid 9 punkti. Teist ja kolmandat kohta hoiavad Karlina Vaivode (Sailing Academy/Club360) ning Eliise Raamat (TJK).

Meeste olümpiaklassis ILCA 7 kuuluvad kolm esimest kohta samuti Rein Ottosoni Purjespordikooli sportlastele. Liidrina läheb viimasele päevale vastu Bo Aaron Kooser 7 punktiga, talle järgnevad Tavo Annus 9 ja Evo Annus 17 punktiga.

RS Aero 5 klassis jätkab veenvalt liidrina Hiiu Purjelaeva Seltsi sportlane Jorgen Kuivonen. Teisel kohal on Jessika Jõesaar (HSS) ning kolmandal Eva Mägi (SMS). RS Aero 6 klassis juhib Andres Rohtla (KJK), tema lähimad konkurendid on Andrias Sillaste (SMS) ja Liina Kolk (UKP/SMS). RS Aero 7 klassis hoiab esikohta Jens Alles (UKP), teisel kohal on Ivo Volkov (PJK) ning kolmandal Siim Maivel (AERO).

Noorte kahepaadiklassis RS Feva on kahe võistluspäeva järel liider Leon Zolotarjov koos Georg Udrasega (UKP). Teist kohta hoiavad Oliver Tein ja Gustav Tein (UKP) ning kolmandal kohal on Lukas Betlem ja Leonard Auväärt (UKP).

29er klassis jätkavad liidrina Elle Marie Kangur ja Marleen Poolamets (KJK). Teisel kohal on Helena Lee Kangur ja Jakob Laur Areda (KJK) ning kolmandal Ann Carolin Victoria Vürst ja Grete Kant (TJK).

49erFX klassis juhivad Mari-Ann Holter ja Maris Seersant (TJK). Teisel kohal on Maria Aleksandra Vettik ja Juta Koov (TJK) ning kolmandal Bert Seersant ja Mona Roosmann (TJK).

470 klassis hoiavad esikohta Andrias Sepp ja Liise Väliste (PJK). Teisel kohal paiknevad Rael Natali Ets ja Jakob Sang (UKP) ning kolmandal Trinette Välisson ja Pärtel Orusalu (SMS/UKP).

Tallinna Jahtklubi Karikavõistlused lõpevad pühapäeval, mil selguvad Garmin Purjetamise Võistlussarja teise etapi võitjad kõigis võistlusklassides.

Kõik tulemused https://manage2sail.com/et-EE/event/TJK2026#!/

GALERII (Piltide kasutamisel viita palun Tiit Aunaste / Eesti Purjetamise Liit)