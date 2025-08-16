Liiv ja Eberle ILCA 4 maailmameistrivõistlustel Los Angeleses

26. juulil lõppes Ameerika Ühendriikides, Los Angeleses peetud ILCA 4 klassi noorte maailmameistrivõistlus, kus osales ligi 280 purjetajat enam kui 40 riigist. Tegu oli kuuepäevase tiheda ja pingelise regatiga, mis pani proovile sportlaste oskused, vastupidavuse ja võistlusnärvi.

Eestit esindasid poiste klassis Alexander Eberle ja William Liiv, kes mõlemad võistlesid hõbegrupis. Kokku peeti 12 võistlussõitu, kuus kvalifikatsiooni ja kuus finaalsõitu. Regatinädala jooksul olid purjetamistingimused vahelduvad – hommikune pilvisus ja nõrk tuul muutsid võistlemise keerukaks, kuid pärastlõunaks saabus ootuspärane ookeanibriis, mis tõi kaasa 8-10 sõlmelise tuule ja ligi meetrise lainetuse. Just see stabiilne briis kujunes määravaks mitme võistlussõidu saatuse juures.

Eesti purjetajate tulemused:

Alexander Eberle lõpetas regati 75. kohal , kusjuures tema parimateks tulemusteks jäid üksiksõitude 3. ja 4. koht .

William Liiv saavutas 93. koha, tema parimaks üksiktulemuseks oli 6. koht.

Maailmameistritiitli võitsid:

Blanca Ferrando Babe (Hispaania) – tüdrukute arvestuses

Konstantinos Portesalte (Kreeka) – poiste arvestuses

Mõlemad maailmameistrid püsisid esikohakonkurentsis kogu nädala vältel ning kindlustasid võidu tugeva ja stabiilse esitusega.

Võistluse koduleht, tulemused ja galeriid: https://2025ilca4youth.ilca-worlds.org/