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Eesti Jahtklubide Liit

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Marlon Münt hoiab ILCA 4 noorte maailmameistrivõistlustel teise päeva järel 19. kohta
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Marlon Münt hoiab ILCA 4 noorte maailmameistrivõistlustel teise päeva järel 19. kohta

06.08.2026

Taanis Aarhusis toimuvatel ILCA 4 noorte maailmameistrivõistlustel on kahe võistluspäeva järel suurepärases hoos Eesti noorpurjetaja Marlon Münt (Kalevi Jahtklubi), kes hoiab ligi 300 sportlase konkurentsis poiste arvestuses 19. kohta. Tänavu osaleb poiste arvestuses ligi 300 ja tüdrukute arvestuses 150 purjetajat.

Esimesel võistluspäeval väga head sõidud teinud Münt jätkas kindlalt ka teisel päeval. Tugeva edelatuule tõttu, mis päeva jooksul tugevnes 25 sõlmeni ning puhanguti ulatus ligi 28 sõlmeni, õnnestus mõlemal võistlusalal pidada vaid üks võistlussõit. Keerulistest oludest hoolimata võitis Marlon sõidus teise koha ja säilitas koha esikahekümnes.

Tüdrukute arvestuses võistleb Eestit Paula Tammemäe (KJK), kes on kahe võistluspäeva järel 138. kohal.

Neljapäeval loodetakse Aarhusi lahel lõpule viia kvalifikatsioonisõidud, mille järel jätkuvad maailmameistrivõistlused finaalseeriaga.

Kõik tulemused: https://www.manage2sail.com/en-US/Home/ResultsFragment/event/568a0112-8d8c-4177-809b-3457f679d87a/regatta/#!/?classId=1a4f5552-98de-4d5f-ae2e-b1ab3464dc51

Galerii: https://ilca.smugmug.com/2026-ILCA-Worlds/I4Y

Võistluse koduleht: https://2026ilca4youth.ilca-worlds.org/