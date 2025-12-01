Narva-Jõesuu ja Toila Jahtklubi alustasid koostööd Soome jahtklubidega

26.–27. novembril külastasid Narva-Jõesuu Jahtklubi esindajad koos oma partneritega Toila Jahtklubist Soome linna Kotkat. Visiidi käigus toimusid kohtumised Kotka Jahtklubi (Kotkan Pursiseura) ja Hamina Jahtklubiga.

Ida-Eesti ja Ida-Soome jahtklubide esimese kohtumise peamine eesmärk oli luua pikaajaline partnerlus, mis hõlmaks koostööd järgmistes valdkondades:

– svert- ja kiilpaatide regattide korraldamine ja neil osalemine;

– laste purjespordi ja purjetamisturismi arendamine;

– treenerite vaheline kogemuste jagamine ja ühiste treeninglaagrite läbiviimine;

– klubidevaheliste flotillide korraldamine;

– ühistöö tulevaste piiriüleste projektide, sealhulgas Euroopa Liidu projektide kallal;

– jahtklubide traditsioonide toetamine ja koostöö tugevdamine Eesti ja Soome sadamate vahel.

Jahtklubide vahelise otsese koostöö alguse tähistamiseks kutsus Narva-Jõesuu Jahtklubi kommodoor Anatoli Ivanov Kotka ja Hamina purjetajad iga-aastasele Hungerburg regattile, mis toimub 2026. aastal juba üheksandat korda! Tänu uute jahiklasside lisandumisele ja regati ümbernimetamisele RS FESTiks saavad Soome osalejad kohapeal rentida RS Tera, RS Aero ja RS Feva jahte, mida pakub meie partner RS Sailors Estonia, et osaleda kolmepäevasel võistlusel.

Kohtumise ja Kotka Jahtklubi hoone ekskursiooni lõpus vahetasid kommodoorid traditsiooni kohaselt klubi vimplid, mis on sõpruse ja uue koostöö sümboliks. Avaldame tänu Kotka Jahtklubi kommodoor Patricia Broasile ja Hamina Jahtklubi kommodoor Arto Saarinenile külalislahkuse ja meie jahtklubide vahelise pikaajalise sõpruse alguse eest!

Uudis ja rohkem pilte kohtumisest: Narva-Jõesuu Jahtklubi FB