Noblessner Cup II tõmbas kokku noorsurfarite koduse hooaja

Kesksuvine Noblessner Cup II peeti keerutavas ja pagilise maatuule tingimustes. Kolme päeva jooksul tehti kokku 10 starti. Võistlus oli algusest kuni lõpuni väga-väga pingeline. Kahe esimese võistluspäeva järel olid seisud kõikides vanusekategooriates pea võrdsed. Parimad selgusid alles viimase päeva sõitudes. Pinget lisas jaht 2026 Noorte Olümpiamängude kvalikatsiooni edetabeli punktidele. Techno 293 ja Techno Plus klassides jahtis Eesti meistritiitlit kokku 26 noorsportlast. Eestlatele pakkus konkurentsi ka Soome hetke esinumber Lyydia Tervonen.

Raceboard tulemused:

1. Johanna Lukk

2. Liisbeth Orav

3. Grita Griin

Liisbeth, Johanna ja Grita

Techno 293 klassi tulemused.

U13:

1. Linda Tulviste

2. Hart Hõim

3. Oskar Lukk

Linda Tulviste

U15:

1. Markus Antonis

2. Robert Põldmaa

3. Hugo Oliver Tõkke

Markus Antonis

U17 tüdrukud:

1. Johanna Lukk

2. Grita Griin

3. Helena Jõepere

U17 poisid:

1. Henri Kiiver

2. Sander Laasma

3. Pärt Evald Kullerkupp

Henri Kiiver

Techno Plus U19:

1. Johanna Lukk

2. Grita Griin

3. Henri Kiiver

Techno Plus U19 tüdrukud:

1. Johanna Lukk

2. Grita Griin

3. Lyydia Tervonen (Soome, HSK)

Johanna Lukk

Noblessner Cup II tulemuste protokollid M2S keskonnas.

Pildid: autor Enda Pärisma

2025 Noblessner Cup sarja koondtulemused:

Raceboard

Techno 293 U13

Techno 293 U15

Techno Plus U19

Võistluse lõpuks tegid meeldiva üllatuse sportlased ise – toimus meeleolukas livekontsert.

https://www.youtube.com/embed/xVPTO87zuaQ?feature=oembedArtemi, Artur ja Co Noble 2

Noblessneri Purjetamiskooli juht Jaak Lukk teatas, et treeningkoormused on olnud kõrged. Nüüd on vaja pisut rahulikumalt võtta, et tekiks uus võistlusnälg. Juba augusti keskel ju vaja startida MM-il, Inglismaal. Seekord läheb MM-il starti koguni 13 Eesti noort. Hoiame kõigile pöialt!

Garmini sarja finaalvõistlust toetasid: Tallinna linn, Port Noblessner, Garmin, Eesti Purjelaualiit, Eesti Purjetamise Liit, slaalom.ee ja lapsevanemad!