Tuleviku OM lootused Safin, Millendi ja Haava süütasid ORC maailmameistrivõistluste olümpiatule
Tuleviku OM lootused Safin, Millendi ja Haava süütasid ORC maailmameistrivõistluste olümpiatule

11.08.2025

11. augustil avati Tallinna Olümpiapurjespordikeskuses pidulikult 8.-16. augustini toimuvad Garmin ORC avamerepurjetamise maailmameistrivõistlused. Tseremoonia üheks sümboolsemaks hetkeks oli olümpiatule süütamine, mille au anti Eesti Purjetamise Liidu „Noored Talendid Olümpiale“ projekti noortele purjetajatele Romi Safinile, Emma Viktoria Millendile ja Aksel Haavale.

Garmin ORC maailmameistrivõistlused toovad Tallinna vetesse 65 jahti ning ligi 600 purjetajat üheksast riigist. Võistlusprogrammis on kavas kaks avamere- ja kuni kuus lühirajasõitu, mille käigus selguvad 2025. aasta maailmameistrid A-, B- ja C-klassis ning parimad amatöörmeeskonnad Corinthian divisjonis.

„Noored Talendid Olümpiale“ projekt on Eesti Purjetamise Liidu noorte tipp-purjetajate toetusprogramm, mille eesmärk on pakkuda süsteemset ettevalmistust ja tuge rahvusvahelisel tasemel võistlemiseks, sealhulgas suunaga tulevastele olümpiamängudele. 

Võistluste avamistseremoonial kõnelesid Tallinna abilinnapea Kaarel Oja, Kultuuriministeeriumi asekantsler Raido Mitt, Kalevi Jahtklubi kommodoor Tõnu Tõniste, Eesti Purjetamise Liidu president Sven Nuutmann, ORC asepresident Ecky von der Mosel ja Garminit esindav Iiro Kinnanen.

Garmin ORC maailmameistrivõistluste esimesele avamereetapile anti start esmaspäeval kell 10.

Lisainfo: www.orcworlds2025.com