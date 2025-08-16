Väliste ja Sepp 420&470 juunioride EM 39. koht

20.-27. juulil Portugalis Matosinhoses toimunud 2025. aasta 420 ja 470 klassi juunioride Euroopa meistrivõistlustel esindas Eestit Andrias Sepp ja Liise Väliste (Pärnu Jahtklubi) kes lõpetasid üldarvestuses 39. Kohal 49 meeskonna seast.

Meeskonna kommenaar: JEM Portugalis tervitas meid hoopis leebema õhutemperatuuriga kui peale Hispaania JMM loota julgesime. Vähem soolasem kuid jääkülmana tunduv vesi ja tavaoludes kahe meetri kõrgused lained aga kinnitasid, et oleme esimest korda võistlusoludes sattunud ookeani äärde. Tuuled on Portos samamoodi garanteeritud nagu Gardal, kõige valjemini puhus, nagu hüvastijätuks, viimasel võistluspäeval.

Oleme üks vähestest paatkondadest kellel puudub treeneritugi. Seepärast rõõmustasime kui saime kohe esimese treeningusõidu teha koos kohaliku võistkonnaga. See võimaldas oludega kiiremat kohanemist.

Võistlussõidud toimusid kahes fliidis, mis jättis rajale enam ruumi kui eelmisel võistlusel. Algul olime hädas paadi kiirusega aga heade sõprade abiga parandasime trimmi ja usume et saavutasime lõpuks maksimumi lähedase, mis sellest paadist on võimalik välja võluda. Loomulikult ilmnes ka nõrku kohti meie ettevalmistuses, nende kallal töötamegi enne järgnevaid koduvete võistlusi.

Tuleva aasta tiitlivõistluste nn koduväljaku eelis peaks aga kuuluma juba meile, kuna JEM saavad toimuma Leedus ning JMM Tallinnas Pirital!