Pärnu Sügisregati avapäev pakkus tugevat tuult ja suuri laineid

Pärnus algas neljapäeval Garmin Purjetamise Võistlussarja seitsmes etapp Pärnu Sügisregatt, mis on ühtlasi Optimisti, ILCA 4 ja Zoom8 klasside Eesti meistrivõistlused. Regatil osaleb 135 sportlast Eestist ja Lätist. Avapäeval peeti kõigis kolmes paadiklassis kaks võistlussõitu.

Võistluste avamisel tervitasid purjetajaid Pärnu Jahtklubi kommodoor Jüri Sõber ja Eesti Purjetamise Liidu president Sven Nuutmann. Nuutmann rõhutas oma sõnavõtus, et purjetamine on paljuski peresport ning noorte sportlaste kõrval on oluline roll ka nende vanematel. Ta tänas lapsevanemaid, kes toetavad oma lapsi treeningutel ja võistlustel ning panustavad oma aega ja energiat sellesse, et noored saaksid purjetamisega tegeleda. Ühtlasi soovis ta sportlastele head võistlust hooaja viimasel Garmin Purjetamise Võistlussarja etapil, kus nädalavahetuse lõpuks selguvad nii Eesti meistrid kui ka sarja hooaja parimad.

Võistluste esimene päev pani noored purjetajad kohe proovile. Pärnu lahel puhus tugev tuul, puhanguti ulatus tuule kiirus kuni 13 m/s ning sõitjatele lisasid väljakutset suured lained.

Optimisti üldarvestuses alustas kahe sõiduvõiduga kõige paremini Robert Matt (SSA), kes juhib kahe punktiga. Teisel kohal on lätlane Otto Vilnis Reneslacis (JSS) seitsme ning kolmandal Kimmo Kalle (SSA) 11 punktiga.

Optimisti U16 tüdrukute arvestust juhib Mari Uudam (PJK) 13 punktiga. Teisel kohal on Joanna Ojala (TJK) ja kolmandal Harriet Luure (TSJK), mõlemal 20 punkti.

U12 Optimisti arvestuses on avapäeva järel esikohal Vesse Uudam (PJK) 45 punktiga. Teisel kohal on Johanna Kuhl-Thalfeldt (HJK) 48 ning kolmandal Kaspar Kuhl-Thalfeldt (HJK) 52 punktiga. U12 tüdrukute arvestust juhib Johanna Kuhl-Thalfeldt (HJK), teine on lätlanna Jasmīna Vēzīte (JSSJ) ning kolmandat kohta jagavad Ronja Kubjas (SMS) ja Ursula Melnits (PJK).

Zoom8 U20 poiste arvestuses juhib Hans Jürgen Adamson (ROPK) seitsme punktiga. Karl Iljas (TSJK) on kaheksa punktiga teine ja Ramses Tupits (TJK) üheksa punktiga kolmas.

Zoom8 U20 tüdrukute arvestuses võitis Anna Altrov (UKP) avapäeva esimese sõidu ja oli teises teine, mis annab talle kolme punktiga liidrikoha. Eva Mägi (SMS) on viie punktiga teine ning Olivia Mai Einaste (UKP) 14 punktiga kolmas.

ILCA 4 naiste ja U18 tüdrukute arvestuses juhib Leene Väliste (PJK) kaheksa punktiga. Teisel kohal on Sharon Peetrimäe (PJK) 14 ning kolmandal Eleanor Leedo (SMS) 21 punktiga.

ILCA 4 U18 poiste arvestuses on kahe sõidu järel liider Jaco Putnik (SSA) nelja punktiga. Mikk Bakler (KJK) on seitsme punktiga teine ning Jacob Putnik (SSA) kaheksa punktiga kolmas.

Pärnu Sügisregatt kestab pühapäevani. Võistlus on Garmin Purjetamise Võistlussarja hooaja viimane etapp Optimisti, ILCA 4 ja Zoom8 klassidele. Pühapäeval selguvad nii nende klasside 2026. aasta Eesti meistrid kui ka Garmin Purjetamise Võistlussarja hooaja parimad.

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GALERII (Autori viide Tiit Aunaste / Eesti Purjetamise Liit)