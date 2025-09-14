Pärnu Sügisregati teine päev pakkus sportlastele vahelduvaid ilmaolusid

Pärnu Sügisregatt 2025 jätkus laupäeval muutlike oludega. Hommik algas tugeva vihmasaju ja tuulevaikusega, kuid pärastlõunaks saabus päike ja mõõdukas tuul, mis lubas kõigis klassides pidada kolm sõitu.

ILCA 4 U18 poiste arvestuses oli päeva parim Alexander Eberle (ROPK), talle järgnevad Marlon Münt (KJK) ja lätlane Ansis Čodars (JSS Jurmala).

ILCA 4 U18 tüdrukute ja naiste arvestuses purjetab kõrgeimal kohal Brigitta Vilo (KJK), kes edestas Pärnu Jahtklubi purjetajat Sharon Peetrimäed. Kolmandal kohal lõpetas Mirtel Mia Kaasik (ROPK).

Zoom 8 U20 poiste seas näitas kõige kindlamat minekut Leon Zolotarjov (UKP), teisel kohal Toomas Pärenson (ROPK) ja kolmandaks Karl Iljas (TSJK).

Zoom 8 U20 tüdrukute arvestuses jätkab võimsalt Anna Altrov (UKP), kes edestas teisel kohal lõpetanud Eva Mägit ja kolmandal kohal olevat Anni Kubjast (mõlemad SMS).

Optimist U16 üldarvestuses võitis päeva Tobias Kalle (Saaremaa Sailing Academy), kes edestas lätlast Otto Vilnis Reneslācist ja klubikaaslast Robert Matti (SSA).

Optimist U16 tüdrukute hulgas jätkab liidrina Liise-Kärt Liiber (PJK), kes näitas stabiilset seilamist ja võitis teise päeva kokkuvõttes. Teisel kohal on Elza Kristiana Reneslâce (JSS Jurmala) ning kolmandal Joanna Ojala (TJK).

Optimist U12 üldarvestuses oli päeva kindel liider Vesse Uudam (PJK), kes edestas Tormi Tamme (KJK) ja Pastian Pert Lehte (HJK).

Optimist U12 tüdrukute seas jätkab esikohal Johanna Kuhi-Thalfeldt (HJK), kellele järgnevad Magda Matsulevitš (TJK) ja Miia Soom (Saaremaa Sailing Acadamy).

Kokku osaleb võistlusel 161 sportlast, vaata nende tulemusi: https://www.manage2sail.com/et-EE/event/parnusygisregatt2025#!/

Homme on võistluse viimane päev ja sellega saab Optimist, ILCA 4 ja Zoom 8 paadiklasside jaoks läbi ka 2025 aasta Garmin Purjetamise Võistlussari. Koondarvestuse parimaid autasustatakse Eesti Purjetamise Liidu hooaja lõpetamisel.

Järgmisel nädalavahetusel peetakse kogu hooaja viimane etapp – Tallinna Nädala Regatt 2025 Kakumäe sadamas.

GALERII

Fotod: Sergei Trofimov