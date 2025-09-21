Pärnu Sügisregatt pakkus keerulistes oludes põnevat konkurentsi

12.-14. septembrini toimus Pärnus traditsiooniline Pärnu Sügisregatt 2025, mis oli ühtlasi Garmin Purjetamise Võistlussarja 9. etapp. Kolmes klassis – ILCA 4, Zoom8 ja Optimist – tuli starti kokku 161 noorpurjetajat üle Eesti. Võistlus kujunes ilmastiku poolest mitmekülgseks: esimesel kahel päeval puhus tugev tuul ja kerkis suur laine, viimasel päeval jäi tuul aga vaikseks ning kirja saadi vaid üks sõit.

Optimist U16 üldarvestuses (80 osalejat) läks võit Saaremaa Sailing Academy esindajale Tobias Kallele. Teiseks tuli Läti purjetaja Otto Vilnis Reneslacis ning kolmandaks samuti saarlane Robert Matt. Kalle tõdes: „Võistlus läks hästi, konkurents oli hea ja kõik sujus.

Optimist U16 tüdrukute arvestuses näitas kindlat minekut Pärnu Jahtklubi purjetaja Liise-Kärt Liiber, kes võttis esikoha. Teiseks tuli lätlanna Elza Kristiana Reneslace ja kolmandaks samuti pärnakas Mari Uudam. Liiber sõnas pärast võistlust: „Olud olid rasked – esimesed kaks päeva oli tugev tuul, viimasel päeval aga nõrk tuul, aga sain kenasti hakkama ja võib rahule jääda küll.”

Optimist U12 üldarvestuses (23 osalejat) purjetas end esimeseks Pärnu Jahtklubi noorsportlane Vesse Uudam. Teiseks tuli Tormi Tamm (KJK) ja kolmandaks Pastian Pert Leht (HJK). Vesse Uudam jäi võistlusega väga rahule: „Oli tugevamaid ja nõrgemaid tuuli, muidu olid kõik kolm ilusad purjetamise päevad. Mul läks hästi ja tänan väga korraldajaid.

Optimist U12 tüdrukute arvestuses (7 osalejat) kuulus esikoht Haapsalu Jahtklubi sportlasele Johanna Kuhi-Thalfeldtile. Teiseks tuli Magda Matsulevitš (TJK) ja kolmandaks Liisa Elissaar (SSA). Kuhi-Thalfeldt jagas võistluse muljeid: „Ma pole varem sellise hästi suure lainega sõitnud, see oli hea ja väärt kogemus. Tahan tänada oma vanemaid ja pere kes aitas mind rasketel aegadel kui mul oli paha tuju või läks halvasti.“

Zoom8 U20 poiste konkurentsis (12 osalejat) oli parim Uku Kuusk Purjespordikooli esindaja Leon Zolotarjov, kellele järgnesid Toomas Pärenson (ROPK) ja Karl Iljas (TSJK). Zolotarjov hindas: „See oli minu viimane Zoom8 võistlus ja kokku oli kolm võistluspäeva peetud, esimene päev oli päris tugev tuul, pidi kõik otsad peale tõmbama ja pidevalt liini kontrollima, teine päev oli juba vaiksem, lihtsam natuke. Viimasel päeval oli juba päris vaikne tuul ja jõudsime ainult ühe sõidu teha. Põhi konkurent oli Anna Altrov kes võitis peaaegu kõik sõidud.“

Zoom8 U20 tüdrukute arvestuses (19 osalejat) võidutses Uku Kuusk Purjespordikooli purjetaja Anna Altrov, kellele järgnesid Eva Mägi ja Anni Kubjas (mõlemad SMS). Altrov ütles: „Võistlus oli põnev ja mitmekülgne, just erinevate tuulte tõttu. Viimane päev oli vaikne ja keerutav, mis oli palju raskem, aga sain siiski hästi hakkama.“

ILCA 4 U18 tüdrukute (12 osalejat) võitis Brigitta Vilo (KJK). Teiseks tuli Sharon Peetrimäe (PJK) ja kolmandaks Leene Väliste (PJK). Sama esikolmik kordus ka ILCA 4 naiste arvestuses. Vilo kommenteeris: „Olud olid rasked- tuli palju strateegiliselt mõelda ja tegeleda ka protestidega. Aga sain hakkama ja lõpetasin selle hooaja väärika tulemusega.“

ILCA 4 U18 poiste arvestuses (34 osalejat) teenis esikoha ROPK purjetaja Alexander Eberle, teise koha Marlon Münt(KJK) ning kolmanda Läti sportlane Ansis Codars. Eberle sobis tugev tuul hästi: „Esimesed kaks päeva olid lihtsamad, tugeva tuule tõttu. Viimasel päeval oli vaikne ja keerutav tuul, siis oli pisut raskem aga kokkuvõttes hea võistlus!.“

Pärnu Sügisregatt pakkus seekord noortele purjetajatele väga erinevaid tingimusi ning mitmekülgset kogemust. Eesti noored näitasid head taset ja said hooajale väärika lõppakordi.

